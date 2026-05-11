Barbarez: Jedva čekam Kanadu, kamp će biti u Salt Lake Cityju

Selektor Zmajeva je javnosti otkrio na kojih 26 igrača računa za predstojeći Mundijal, a uručio je i devet pretpoziva.

Kako je pojasnio selektor Sergej Barbarez, u prvoj fazi Zmajevi će trenirati u Sarajevu gdje će 29. maja igrati prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom.Generalnu provjeru pred početak Svjetskog prvenstva Zmajevi će imati 6. juna u svojoj američkoj bazi St. Louisu kada će igrati protiv Paname, također učesnikom Mundijala, za koju selektor kaže da igra agresivno i da će biti dobra provjera pred SP.

“Veoma sam zadovoljan protivnicima. Probat ćemo dosta stvari protiv Sjeverne Makedonije”, poručio je Sergej Barbarez.

Kasnije je bilo govora o jedinom novajliji na spisku putnika, a riječ je o Erminu Mahmiću.

“Posljednjih sedam-osam mjeseci trajao je cijeli proces od prvog kontakta pa sve do prije desetak dana kada je praktično završena promjena sportskog državljanstva. Nimalo lagan posao, jer se radi o momku koji je igrao za reprezentaciju Austrije. Znali smo da će biti teško i zahtjevno, ali njegova želja i želja njegove porodice gurale su nas naprijed iz dana u dan”, rekao je Spahić.Naglasio je koliko mu znači što je Mahmić od početka bio siguran u svoju odluku.

„Pravo sam sretan što će biti s nama i što je donio tu odluku. Od početka nas je uvjeravao da želi igrati za Bosnu i Hercegovinu i to mi daje nadu da smo napravili pravi potez“, poručio je sportski direktor Zmajeva.

Otkrio je i detalje nedavnog susreta s mladim fudbalerom.

„Bio sam u subotu kod njega i gledao utakmicu, pričali smo nakon susreta i ne možete vjerovati koliko je to dijete sretno i ponosno što će biti s nama“, dodao je Spahić.

Selektor Sergej Barbarez detaljnije je govorio o karakteristikama novog reprezentativca, naglasivši da se radi o profilu igrača kakav je reprezentaciji nedostajao.

„To je tip igrača kojeg nismo imali. Osmica, desetka, vrlo ofanzivan i prodoran, sa dubinom u igri. Tehnički je na visokom nivou i radi se o momku koji još ima veliki prostor za razvoj“, istakao je Barbarez,pišu Vijesti

Selektoru je posebno zasmetalo što se u bh. javnosti dosta govori o mogućim novim imenima, a ne o igračima koju su prošli kvalifikacije.

“Velika je čast igrati otvaranje SP-a protiv domaćina. Šteta je što stadion nije većeg kapaciteta, ali šta je tu je, mi idemo utakmicu po utakmicu”.

“Upratili smo da se kod Kanade povrijedio Davies, njihov najbolji igrač. Godinama ga pratim u Bayernu. Riječ je o vrlo brzoj reprezentaciji, imamo dosta ideja, pa ćemo vidjeti. Sav se naježim kad se sjetim kakve nas utakmice očekuju i jedva čekam. Ovakve nas stvari raduju i ujedinjuju”

