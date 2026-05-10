Svijet

“Rat nije završen”

Objavljeno prije 1 sat

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je danas da rat s Iranom “nije završen” te poručio da se visoko obogaćeni uran mora ukloniti iz Irana, kao i da se postrojenja za obogaćivanje urana trebaju demontirati, unatoč krhkom primirju.

U intervjuu za CBS, Netanyahu je rekao da je Izrael značajno oslabio iranske nuklearne sposobnosti, mrežu savezničkih oružanih skupina u regiji i proizvodnju projektila, ali da “još ima posla”.

„Mnogo smo uništili, ali sve to još uvijek postoji“, rekao je Netanyahu .

Netanyahu je izjavio da bi postizanje sporazuma bio “najbolji način” za izvlačenje visoko obogaćenog urana iz Irana .

“Uđite i uklonite to”, rekao je izraelski premijer , ne navodeći detalje o mogućim planovima.

Netanyahu je odbio precizirati što bi se dogodilo ako se ne postigne dogovor s Iranom.

„Neću dati vremenski okvir, ali mogu reći da je to izuzetno važna misija“, rekao je Netanyahu .


