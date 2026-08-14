Ružmarin nije samo začin: Može pomoći pamćenju, probavi i zdravlju kose

Ružmarin je jedna od najpoznatijih mediteranskih biljaka. Osim što jelima daje prepoznatljiv miris i okus, stoljećima se koristi i u tradicionalnoj medicini. Danas se sve više istražuju njegovi biljni spojevi i mogući utjecaj na zdravlje.Ružmarin sadrži flavonoide, tanine, triterpene, eterična ulja i ružmarinsku kiselinu, spojeve poznate po antioksidativnim i protuupalnim svojstvima.

Čuva ćelije

Ružmarin je bogat antioksidansima koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Posebno se izdvaja ružmarinska kiselina, zbog koje se ova biljka istražuje u kontekstu zdravlja srca, starenja i različitih upalnih procesa.

Ipak, laboratorijska istraživanja ne znače da ružmarin može spriječiti ili liječiti određenu bolest kod ljudi.

Može pomoći pamćenju

Ružmarin se tradicionalno povezuje s pamćenjem i koncentracijom. Zanimanje naučnika posebno je privukao njegov miris. Manja istraživanja pokazala su da izlaganje mirisu ružmarina može biti povezano s boljim rezultatima na pojedinim testovima pamćenja i kognitivnih sposobnosti.

Zbog toga se ova biljka kroz historiju povezivala s učenjem i pamćenjem.

Olakšava probavu

Ružmarin se tradicionalno koristi kod nadutosti, grčeva i drugih probavnih tegoba. Može se koristiti kao začin uz obroke, a od svježih ili osušenih listića može se napraviti i čaj.

Pomaže kod stresa

Aromatični miris ružmarina može djelovati opuštajuće, a pojedina istraživanja proučavaju njegov mogući utjecaj na stres i određene hormone povezane sa stresnim odgovorom. Ipak, nema dovoljno dokaza da bi se ružmarin smatrao terapijom za hronični stres ili anksioznost,piše Avaz

Za zdravlje kose

Pripravci s uljem ružmarina također su predmet istraživanja zbog mogućeg utjecaja na rast kose. Rezultati pojedinih istraživanja su obećavajući, ali ružmarin ne može riješiti svaki problem opadanja kose, jer uzroci mogu biti brojni.

Oprez s uljem

Najjednostavnije je koristiti ružmarin kao začin uz krompir, povrće, ribu, meso, supe i umake. Eterično ulje je mnogo koncentriranije i s njim treba biti oprezan. Ne treba ga uzimati oralno na svoju ruku, a za primjenu na koži mora se pravilno razrijediti.

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U količinama koje se koriste kao začin, ružmarin se uglavnom smatra sigurnim. Pretjerana upotreba koncentriranih pripravaka može izazvati neželjene reakcije, pa je kod trudnoće, hroničnih bolesti ili uzimanja lijekova najbolje posavjetovati se s ljekarom ili farmaceutom.

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