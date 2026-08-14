Požar u Omišu je podmetnut? Vlasnik kafića prepričao šta je vidio, a tu je i snimak

Situacija u samoj Lokvi Rogoznici, odakle je požar krenuo, još uvijek je ozbiljna.

Iako je najgori val požara zasad pod nadzorom, to ne znači da je sigurno za povratak ljudi.

“Cesta prema Lokvi Rogoznici je otvorena, mogu se svi vratiti, ali policija apelira da ne krenu svi u isto vrijeme zbog mogućih gužvi te je potreban dodatan oprez zbog vozila drugih službi na cestama. I mi, kad smo dolazili ovamo, vidjeli smo djelatnike HEP-a kako rade na dalekovodima i pokušavaju uspostaviti struju u mjestima gdje je nema”, kazao je novinar Nove TV Ivan Krznarić.

Razgovarao je s jednim od svjedoka požara Goranom Lovićem, koji je situaciju opisao jednom riječi – katastrofa,pišu Vijesti

“Počelo je s druge strane ceste, gdje nije bilo turista ni nikoga. Smatramo, zapravo uvjereni smo da je ovo podmetnuto, dakle ljudski faktor. Tu je krim-policija, dali smo kamere, sve smo učinili da se ovo riješi”, rekao je Lović, ugostitelj kod čijeg je kafića požar krenuo.

Pohvalio je rad policije, vatrogasaca i svih drugih službi te svima zahvalio.

Kazao je da mu je dosta toga izgorjelo i ponovio da je ovo velika katastrofa za omiški kraj.

Ivan Krznarić za kraj javljanja rekao je kako su duž Jadranske magistrale i dalje vatrogasci jer ima dosta mjesta na kojima vatra još tinja i potrebno je izdimljavanje.

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