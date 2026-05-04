Avion sa španskim premijerom prisilno sletio u Tursku

Sanchez je bio na putu prema Armeniji, gdje je trebao sudjelovati na sastanku Europske političke zajednice. “Španjolsko izaslanstvo prenoćit će u Ankari prije nego što ujutro nastavi put prema Armeniji”, stoji u sinoćnjem priopćenju španjolske vlade.

Europski čelnici okupljaju se u Erevanu

Detalji o prirodi tehničkog kvara nisu objavljeni. Europski čelnici okupljaju se u armenskoj prijestolnici Erevanu na sastanku Europske političke zajednice koji počinje danas,piše Vijesti

Španjolska državna novinska agencija EFE piše da je Sanchez letio službenim zrakoplovom Airbus A310. Sanchez je i ranije propustio sastanak o Ukrajini održan u Parizu 4. rujna 2025. zbog problema sa zrakoplovom.

Tada se zrakoplov tipa Falcon tijekom leta morao vratiti u Madrid zbog tehničkog kvara, a Sanchez je na sastanku sudjelovao virtualno

Facebook komentari