Avion sa španskim premijerom prisilno sletio u Tursku

Objavljeno prije 1 sat

Avion u kojem se nalazio španski premijer Pedro Sanchez sinoć je prisilno sletio u Tursku zbog tehničkih problema, objavila je vlada u Madridu, potvrdivši medijske napise.

Sanchez je bio na putu prema Armeniji, gdje je trebao sudjelovati na sastanku Europske političke zajednice. “Španjolsko izaslanstvo prenoćit će u Ankari prije nego što ujutro nastavi put prema Armeniji”, stoji u sinoćnjem priopćenju španjolske vlade.
Europski čelnici okupljaju se u Erevanu

Detalji o prirodi tehničkog kvara nisu objavljeni. Europski čelnici okupljaju se u armenskoj prijestolnici Erevanu na sastanku Europske političke zajednice koji počinje danas,piše Vijesti

Španjolska državna novinska agencija EFE piše da je Sanchez letio službenim zrakoplovom Airbus A310. Sanchez je i ranije propustio sastanak o Ukrajini održan u Parizu 4. rujna 2025. zbog problema sa zrakoplovom.

Tada se zrakoplov tipa Falcon tijekom leta morao vratiti u Madrid zbog tehničkog kvara, a Sanchez je na sastanku sudjelovao virtualno


