Balkanska država trlja ruke: Gradi se nova strateška ruta kao alternativa Hormuzu, poznati detalji projekta

Zbog krize u Hormuškom moreuzu, sve veće nestabilnosti pomorskih ruta i naglog rasta troškova osiguranja brodova, Egipat ubrzano razvija novu stratešku trgovačku rutu koja povezuje Egipat i italijanski Trst – koridor koji bi mogao imati direktne koristi i za susjednu Hrvatsku kao dio tog saobraćajnog pravca, piše Večernji.hr.Globalni poremećaji i rast troškova

Rastuće napetosti u regiji Zaljeva znatno su poremetile globalne tokove robe. Saobraćaj kroz Hormuški moreuz drastično je pao – s uobičajenih do 178 brodova na samo pet do sedam dnevno, dok su premije osiguranja za ratne rizike skočile s 0,15% na čak 10%. Posljedice su lančane: više od 230 tankera ostalo je zaglavljeno, a troškovi prevoza i energije naglo su porasli.

Ro-Ro koridor: Damijeta – Trst

Egipat se sada pozicionira kao ključno logističko središte između Evrope, Afrike i Bliskog istoka. Nova ruta, utemeljena na tzv. Ro-Ro koridoru, povezuje egipatsku luku Damijeta s italijanskom lukom Trst, piše Business Insider Africa. Iz Trsta se roba dalje distribuira prema zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi, prostoru u kojem Hrvatska ima posebno povoljan geostrateški položaj.

Prilike za Hrvatsku i regiju

Za Hrvatsku ova ruta otvara konkretne razvojne prilike. Luke poput Rijeke i Ploča mogle bi se snažnije uključiti u novi logistički lanac kao komplementarne tačke Trstu – bilo kroz preuzimanje dijela tereta, razvoj skladišnih kapaciteta ili povezivanje željeznicom i cestama prema unutrašnjosti Evrope.

Kako ruta funkcioniše?

Posebno je važan razvoj željezničkih koridora prema Mađarskoj i dalje prema srednjoj Evropi, čime bi Hrvatska mogla postati važna tranzitna alternativa. S druge strane, roba iz Evrope transportuje se iz Trsta prema Damijeti u Egiptu, zatim kopnenim putem do luke Safaga na Crvenom moru, odakle se šleperima otprema prema zalivskim državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana i Katara. Ova kombinacija morskog i kopnenog transporta nudi bržu i sigurniju alternativu ruti kroz Hormuški moreuz.

Projekat, dogovoren između Egipta i Italije 2023. godine, već pokazuje konkretne rezultate. Od pokretanja krajem 2024. godine kapacitet doseže oko 420 šlepera sedmično, a interes izvoznika kontinuirano raste, posebno za robu osjetljivu na rokove isporuke. Jedan operater opisao ju je kao “novi standard u trgovini”. Logističke kompanije poput DHL-a, DSV-a i Kuehne+Nagela bilježe povećanu potražnju, ali i rast troškova zbog poremećaja postojećih lanaca snabdijevanja, piše Focus.de.

Rezultati i ekonomski uticaj

Egipat ovim projektom ne odgovara samo na globalne poremećaje, već i na vlastite privredne izazove, uključujući pad prihoda od Sueckog kanala i devalvaciju svoje valute.

– Ovaj korak preduzet je u skladu s uputama predsjednika Sisija za jačanje sposobnosti Egipta da postane središnja logistička regija – rekao je egipatski premijer Mostafa Madbuli.prenosi Avaz

Vlasti u Kairu poručuju da im cilj nije samo da odgovore na trenutne krize, već dugoročno da pozicioniraju Egipat kao ključnu poveznicu između kontinenata i osiguraju stabilnost globalnih lanaca snabdijevanja. Rat na Bliskom istoku i kriza u Zaljevu i dalje ostaju ključni faktori koji oblikuju globalnu trgovinu energijom. Upravo zato nova ruta Egipat – Trst dobija na važnosti – ne samo kao privremeno rješenje već kao dugoročna alternativa koja bi mogla redefinisati saobraćajne tokove između Evrope i Bliskog istoka, uz veliku priliku za Hrvatsku da ojača svoju logističku i saobraćajnu ulogu u regiji.

