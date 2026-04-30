Trump zaprijetio povlačenjem vojske iz Njemačke…

Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogućnost smanjenja broja američkih vojnika raspoređenih u Njemačkoj, što predstavlja novi korak u sve izraženijim nesuglasicama sa saveznicima unutar NATO-a. Ova najava uslijedila je nakon izjave njemačkog kancelara Friedrich Merz, koji je ocijenio da su Sjedinjene Države pretrpjele diplomatski poraz u pregovorima s Iranom.

Trump je putem svoje mreže Truth Social poručio da njegova administracija razmatra različite opcije, uključujući i smanjenje vojnog prisustva u Njemačkoj, te da bi odluka mogla biti donesena uskoro. Reagovao je na Merzove izjave u kojima je njemački kancelar tvrdio da su iranski pregovarači nadmudrili američku stranu tokom razgovora o okončanju sukoba i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Merz je naglasio da Iran pokazuje veliku vještinu u pregovorima, ali i u njihovom izbjegavanju, ističući da su američki pregovarači putovali bez konkretnih rezultata. Također je upozorio da Evropa snosi posljedice blokade ključnog pomorskog pravca.

Trump je uzvratio optužbama da njemački kancelar implicitno podržava ideju da Iran razvije nuklearno oružje, uz tvrdnju da Merz pogrešno razumije situaciju. Pregovori o iranskom nuklearnom programu i sigurnosti plovidbe trenutno su u zastoju, naročito nakon što je otkazan novi sastanak američkih predstavnika.

NATO napetosti

Iako je Merz pokušao ublažiti situaciju ističući da odnosi sa SAD ostaju stabilni, Trumpove izjave izazivaju zabrinutost širom Evrope. Napetosti između Washingtona i evropskih partnera sve su izraženije, posebno zbog sve češćih prijetnji američkog predsjednika povlačenjem iz NATO-a.

Trump je ranije izjavio da ozbiljno razmatra izlazak iz saveza, navodeći nezadovoljstvo zbog nedovoljnog angažmana evropskih zemalja u sukobima i zaštiti strateških ruta poput Hormuškog moreuza. Ipak, takav potez ograničen je američkim zakonima koji zahtijevaju odobrenje Kongresa ili kvalificiranu većinu u Senatu.

Sigurnosni rizici

U Evropi se trenutno nalazi više desetina hiljada američkih vojnika, pri čemu je najveći broj stacioniran upravo u Njemačkoj. Trump već dugo kritikuje članice NATO-a zbog nedovoljnog ulaganja u odbranu, optužujući ih da se oslanjaju na američku zaštitu.

Njegove nedavne izjave i potezi dodatno su pojačali zabrinutost stručnjaka, koji upozoravaju da bi ovakva politika mogla ozbiljno uzdrmati savez.

U međuvremenu, američki državni sekretar Marco Rubio razgovarao je s njemačkim ministrom vanjskih poslova Johannom Wadephulom o situaciji u vezi s Iranom i važnosti slobodne plovidbe. Istovremeno, Trump je održao razgovor i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predlažući kratkotrajno primirje u Ukrajini, pišu Vijesti.

