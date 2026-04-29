Mjesec u Vagi pokreće žestoki udar sudbine: 3 znaka dobijaju šansu koja se jednom pruža u životu

Mjesec kao planeta koja upravlja emocijama ali i najdubljim strahovima trenutno se nalazi u Vagi i donosi povoljan period za Vage Vodolije i Blizance. Osobe koje imaju ovu poziciju teško se nose sa konfliktima i često instinktivno nastoje da izglade situaciju čak i kada to ide na štetu njihovih sopstvenih potreba.

Njihove emocije su snažno vezane za odnose pa im je veoma važno da budu voljeni kao i da u vezi postoji uzajamna pažnja razumevanje i poštovanje.

Ovaj Mjesec naglašava potrebu za partnerstvom pa im samoća često teško pada jer kroz odnose sa drugima jasnije sagledavaju sebe. Imaju snažan osjećaj za pravdu i teže da razumiju obje strane što ih čini dobrim posrednicima ali ih ponekad može učiniti neodlučnim.

Previše razmišljanja i analiziranja može ih udaljiti od jasnog unutrašnjeg osjećaja o tome šta zaista žele.

Emotivno teže lepim iskustvima prijatnoj atmosferi estetici i finim gestovima. Njihovo raspoloženje često zavisi od okruženja i kvaliteta odnosa u kojima se nalaze. Kada su okruženi harmonijom procvjetaju dok u disbalansu mogu postati nesigurni pasivni ili skloni ugađanju drugima.

U suštini Mjesec u Vagi traži ravnotežu između davanja i primanja kao i između sopstvenih želja i potreba drugih. Kada to postignu postaju izuzetno šarmantni topli i sposobni da grade stabilne i dugotrajne odnose, piše naj žena.

