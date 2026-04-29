Musk: Ne štedite za penziju, novac uskoro neće značiti ništa

Izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX veliki je optimista kada je u pitanju vještačka inteligencija.

Ne smatra da bi ljudi trebalo da se opterećuju stvaranjem ušteđevine za daleku budućnost, što je suprotno savjetima mnogih finansijskih stručnjaka, prenosi Novi.

“Ne brinite o ostavljanju novca sa strane za penziju za 10 ili 20 godina. To neće biti važno”, izjavio je Mask u podkastu Moonshots with Peter Diamandis.

Ovakav njegov kontroverzni stav proizlazi iz vizije svijeta transformisanog brzim napretkom vještačke inteligencije, robotike i energetike.

Mask očekuje da će vještačka inteligencija do 2030. godine nadmašiti inteligenciju svih ljudi zajedno.

Takođe vjeruje da će na Zemlji biti više humanoidnih robota nego ljudi.

Uvjeren je da će vještačka inteligencija zamijeniti ljude u tradicionalnim poslovima, prije svega u kancelarijskim i intelektualnim zanimanjima.

“Sve osim fizičkog oblikovanja atoma vještačka inteligencija vjerovatno već sada može da radi – polovinu ili više od polovine poslova. Toliki napredak mogao bi dovesti do tolikog povećanja produktivnosti da će nadmašiti ono što ljudi uopšte mogu da zamisle kao izobilje”, ocijenio je Mask.

Univerzalni dohodak

Prema njegovim riječima, umjesto univerzalnog dohotka, svi će imati svojevrsni univerzalni dohodak tipa “možeš imati šta god poželiš”. U tom kontekstu smatra da plata, štednja i životni standard više neće imati isti smisao kao danas.

Istakao je da bi zahvaljujući vještačkoj inteligenciji u narednih pet godina ljudi bez ušteđevine mogli imati zdravstvenu njegu bolju od one koja je trenutno dostupna. Takođe smatra da bi mogla nestati ograničenja u dostupnosti robe, usluga i obrazovanja.

Ranije procjene

Maskovi stavovi nadovezuju se na njegove ranije procjene da će se vještačka inteligencija i humanoidni roboti u narednih 10 do 20 godina koristiti za obavljanje većine poslova, zbog čega vjeruje da bi novac mogao postati nebitan.

Rad bi u takvim okolnostima, kako kaže, postao stvar ličnog izbora i slobodnog vremena, slično današnjem bavljenju sportom ili igranju video-igara. Drugim riječima, rad više ne bi bio egzistencijalna potreba, prenosi B92.

“Ako želite da radite, to je isto kao kada možete da odete u prodavnicu i jednostavno kupite povrće ili da ga uzgajate u sopstvenoj bašti. Mnogo je teže uzgajati povrće u sopstvenoj bašti, ali neki ljudi to i dalje rade jer u tome uživaju”, rekao je Mask na Američko-saudijskom investicionom forumu.

Ipak, svjestan je i potencijalno negativnih posljedica društva u kojem ljudi ne moraju da zarađuju za život. Kako je upozorio, takva realnost mogla bi dovesti do duboke krize smisla, prenosi poslovni portal Fortune.

