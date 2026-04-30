Objave o genocidu koštale Ozila karijere u Arsenalu: Zatvorili su mi vrata… Bivši veznjak Ar

Riječ je o pop-up kafiću pod nazivom Offline Oida, koji je vrata otvorio 25. aprila i svakog vikenda prima goste željne mira, razgovora i vremena bez notifikacija.

Po dolasku u lokal, gosti se pozivaju da isključe svoje mobitele, stave ih na tihi način rada ili ih ostave u sigurnim zaključanim pretincima. Cilj je jednostavan: nekoliko sati provesti bez skrolanja, poruka i stalne potrebe da se nešto provjeri na ekranu,pišu Vijesti

Umjesto toga, posjetiocima su ponuđeni razgovor, tišina, knjige i društvene igre.Ono što ovaj koncept čini posebnim jeste potpuni izostanak digitalnih sadržaja. U prostoru nema ekrana, nema interneta, niti radne atmosfere karakteristične za moderne kafiće u kojima ljudi sjede s laptopima.

Umjesto toga, tu je jednostavna ponuda kafe, čaja i domaćih kolača, kutak za čitanje u saradnji s bibliotekom grada te vikend druženja uz analogne društvene igre.Svaki sat organizuje se i kratka zajednička pauza za disanje i opuštanje.

Jedan od pokretača projekta Christoph Thomann izjavio je da je ideja nastala kao odgovor na ubrzan tempo života.

“Offline je novi luksuz. Željeli smo stvoriti prostor za stvarne susrete, mentalno rasterećenje i osjećaj zajedništva”, poručio je.

Kafić je već poznat po modernoj interpretaciji austrijske kuhinje i opuštenoj atmosferi, što ga čini idealnim mjestom za koncept digitalnog odmora.

