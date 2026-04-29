VELIKI MJESEČNI HOROSKOP ZA SVIBANJ/MAJ 2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Svibanj/maj 2026. donosi snažnu astrološku dinamiku, obilježenu prijelazima, unutarnjim prepoznavanjima i situacijama koje više ne dopuštaju odgađanje. Ovo nije mjesec u kojem će se stvari moći gurati pod tepih ili ostavljati u nejasnoći. Naprotiv, ono što je dugo bilo potisnuto, nedorečeno ili zamagljeno sada postupno izlazi na površinu i traži konkretniji odgovor.

Atmosfera mjeseca nosi ozbiljniji ton. Mnogi će imati osjećaj da jasnije vide što u njihovom životu ima stvarnu vrijednost, a što se održavalo samo navikom, strahom ili odgađanjem promjene. Svibanj/maj ne traži dramu, ali traži iskrenost. Ne traži nagle poteze pod pritiskom, ali traži zrelost, odgovornost i spremnost da se pogleda istina bez uljepšavanja.

U središtu pažnje bit će odnosi, financije, osobna sigurnost, profesionalni smjer i odluke koje mogu imati dugoročan utjecaj. Početak mjeseca donosi pojačanu emocionalnu dubinu i suočavanje s onim što je bilo skriveno ili neizrečeno. Sredina mjeseca traži stabilnost, praktičnost i jasnije postavljanje prioriteta, dok završnica ubrzava komunikaciju, kretanje, razmjenu informacija i donošenje odluka.

Plutonova retrogradnost dodatno naglašava potrebu za unutarnjom revizijom. Dublje teme, obrasci kontrole, odnosi moći i stari strahovi sada se ne pojavljuju kako bi nas zaustavili, nego kako bi nas potaknuli da ih sagledamo trezvenije. Svibanj/maj 2026. najviše će nagraditi one koji su spremni djelovati promišljeno, iskreno, hrabro.

Ovan

Ovnovi, svibanj/maj 2026. otvara Vam razdoblje u kojem se osobna snaga neće mjeriti samo brzinom reakcije ili spremnošću na akciju, nego zrelošću odluka. Navikli ste djelovati brzo, izravno i bez previše oklijevanja, no ovaj mjesec traži drukčiji pristup. Bit će važno zastati, procijeniti situaciju i tek onda povući potez koji ima smisla.

Početak mjeseca posebno naglašava zajedničke resurse, dugove, kredite, ulaganja, nasljedstva, novac koji dijelite s drugima, ali i emocionalne veze koje su postale složenije nego što ste u početku mislili. Moguće je da će se otvoriti pitanje povjerenja, lojalnosti ili osjećaja da u nekom odnosu dajete više nego što primate. Neki Ovnovi osjetit će snažnu potrebu da nešto prekinu, jasno definiraju ili konačno izgovore ono što ih već dugo pritišće.

Ipak, najveći izazov bit će ne reagirati nagonski. Tamo gdje situacija traži hladnu glavu, nagla reakcija može donijeti više komplikacija nego rješenja. Ako se pojavi napetost u financijama, poslu ili bliskim odnosima, pokušajte ne odgovarati iz povrijeđenog ega. Ovaj mjesec od vas traži da snagu usmjerite prema samokontroli, a ne prema dokazivanju.

Na poslovnom planu svibanj/maj traži oprez s dogovorima, novcem i obećanjima. Ako postoji nesrazmjer između uloženog truda i onoga što dobivate zauzvrat, sada ćete to teško ignorirati. Možda ćete shvatiti da neka suradnja više ne funkcionira, da određeni projekt zahtijeva bolju strukturu ili da je vrijeme za ozbiljniji razgovor o vrijednosti vašeg rada. Ovo nije razdoblje za riskantne poteze, nagla ulaganja ili poslovno kockanje. Mnogo više možete dobiti promišljenim pregovorima i jasnim granicama.

U ljubavi se od Ovnova traži veća emocionalna zrelost. Početak mjeseca može iznijeti ljubomoru, potisnute zamjerke, strah od gubitka kontrole ili osjećaj da ravnoteža u odnosu nije pravedna. Ako je veza stabilna i iskrena, ovo razdoblje može donijeti produbljivanje bliskosti. Ako se odnos dugo održava na površini, bit će sve teže glumiti da je sve u redu. Slobodni Ovnovi mogli bi osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koja ih izaziva, ali i suočava s vlastitim obrascima.

Druga polovica mjeseca donosi mirniji, stabilniji ritam. Marsov ulazak u Bika 19.5. usporava tempo i traži više strpljenja. To vam se možda neće odmah svidjeti, jer ćete imati osjećaj da se stvari ne odvijaju dovoljno brzo. Ipak, upravo taj sporiji ritam može vam pomoći da budete učinkovitiji, temeljitiji i konkretniji. Pred kraj mjeseca naglasak se premješta na razgovore, kontakte, kratka putovanja, dogovore i odluke koje pokreću situaciju s mrtve točke.

Bik

Vama je svibanj/maj 2026. jedan od značajnijih mjeseci proljetnog razdoblja. Mnoge teme koje su se razvijale u prethodnim tjednima sada postaju jasnije, konkretnije i osobnije. Ovo je mjesec u kojem se vraćate sebi, vlastitim potrebama, vlastitom tijelu, ritmu i pitanju kako zaista želite živjeti u nastavku godine.

Početak mjeseca snažno osvjetljava odnose. Partnerski, bračni, poslovni i svi važni odnosi u kojima postoji neravnoteža sada dolaze u prvi plan. Pun Mjesec početkom mjeseca može iznijeti ono što se više ne može držati u nejasnoći. Kod nekih Bikova to će biti pitanje povjerenja, kod drugih granica, a kod trećih osjećaj da su predugo nosili teret koji nije bio samo njihov.

Ovaj mjesec neće vam dopustiti da beskrajno tolerirate ono što vas iscrpljuje. Ako ste u nekom odnosu stalno bili strpljiva, stabilna i razumna strana, sada ćete jasnije osjetiti gdje to više nije zdravo. To ne znači nužno prekid ili konflikt, ali znači potrebu za iskrenijim razgovorom i konkretnijim dogovorom.

Sredina svibnja/maja donosi snažan osobni reset. Mladi Mjesec u vašem znaku otvara novo poglavlje, ali ne kroz buku, dramatične preokrete ili nagle odluke. Promjena se događa tiše, dublje i ozbiljnije. Počinjete jasnije osjećati što vam odgovara, što vam više ne pripada i što želite graditi dugoročno. Ovo je izvrsno razdoblje za promjenu navika, jačanje samopouzdanja, povratak tijelu i usklađivanje života s vlastitim vrijednostima.

U poslu i financijama svibanj/maj donosi ozbiljno usmjeravanje. Merkur početkom mjeseca, a zatim i Mars od 19.5., ulaze u vaš znak i pojačavaju odlučnost, inicijativu i sposobnost da jasnije stanete iza svojih izbora. Ono o čemu ste možda dugo razmišljali sada može dobiti konkretniji oblik. Ipak, važno je ne raspršiti se. Fokusirajte se na ono što ima realan potencijal i dugoročnu vrijednost.

Financijske teme dodatno se aktiviraju u drugoj polovici mjeseca, kada se naglasak postupno premješta prema Blizancima i vašem polju novca, zarade i osobnih vrijednosti. Ovo je dobar trenutak za reorganizaciju prihoda, redefiniranje cijena, preispitivanje poslovnih dogovora i stvaranje stabilnijeg profesionalnog okvira.

U ljubavi ćete tražiti više jasnoće, sigurnosti i dosljednosti. Neće vam više biti privlačne neodređene priče, polovične namjere i odnosi u kojima sve ovisi o vašem strpljenju. Slobodni Bikovi mogli bi upoznati osobu kroz posao, svakodnevne okolnosti ili situaciju koja u početku djeluje sasvim obično, ali ima potencijal za ozbiljniji razvoj. U postojećim odnosima svibanj/maj može donijeti razgovore koji nisu lagani, ali su nužni ako želite mirniju i sigurniju budućnost.

Blizanci

Vama svibanj/maj 2026. počinje znatno drukčije nego što završava. Prva polovica mjeseca ima tiši, povučeniji i introspektivniji ton. Možda ćete izvana djelovati mirnije nego inače, ali iznutra će se slagati važne mentalne i praktične kockice. Ovo je razdoblje pripreme, čišćenja i unutarnjeg preslagivanja prije nego što se energija ponovno okrene prema van.

Početak mjeseca otvara teme zdravlja, rutine, svakodnevnih obveza, radnog ritma i načina na koji raspoređujete energiju. Postat će jasnije gdje ste pretjerali, gdje ste se previše raspršili i što vam oduzima više snage nego što ste spremni priznati. Iako ste znak koji se dobro snalazi u promjenama i paralelnim zadacima, ovaj mjesec pokazuje da čak i vaša prilagodljivost ima granicu.

Na poslovnom planu početak svibnja/maja traži bolju organizaciju. Brzina, snalažljivost i dobra komunikacija sada neće biti dovoljni ako iza njih ne stoji jasan raspored i konkretniji plan. Moguće je da će se pojaviti više zadataka, ponuda ili obveza istovremeno, ali bit će važno procijeniti što zaista ima potencijal, a što je samo kratkotrajno zanimljivo. Ne morate odgovoriti na svaki poziv ni prihvatiti svaku opciju.

Sredinom mjeseca energija se mijenja. Merkur ulazi u vaš znak, a ubrzo zatim i Sunce pa ponovno dobivate osjećaj da stvari dolaze u vaše ruke. Raste potreba za kretanjem, razgovorima, pisanjem, dogovorima, pregovorima, učenjem i povezivanjem s ljudima. Postajete vidljiviji, brži i društveno aktivniji nego u prvoj polovici mjeseca.

Ovo je vrlo povoljno razdoblje za Blizance koji rade s informacijama, medijima, prodajom, obrazovanjem, pisanjem, javnim nastupom, društvenim mrežama ili bilo kojom vrstom komunikacije. Vaše ideje mogu brže doći do pravih ljudi, a razgovori pokrenuti nove mogućnosti. Ipak, pazite da se ne vratite starom obrascu preuzimanja previše obveza odjednom.

U ljubavi je prvi dio mjeseca više okrenut preispitivanju. Moguće je da ćete razmišljati o staroj priči, neizgovorenom očekivanju ili vlastitom obrascu ponašanja u odnosima. Druga polovica mjeseca donosi više lakoće, vedrine, privlačnosti i želje za povezivanjem. No sada neće biti dovoljno da vas netko samo zabavlja ili mentalno stimulira. Trebat će vam osoba koja vas razumije i emocionalno, a ne samo intelektualno.

Kraj mjeseca donosi više samopouzdanja, jasnije odluke i osjećaj da ponovno upravljate vlastitim smjerom. Ono što se u prvoj polovici mjeseca slagalo u tišini sada može dobiti glas, oblik i konkretan smjer.

Rak

Vama svibanj/maj 2026. donosi tihu, ali vrlo važnu promjenu raspoloženja. Nakon razdoblja u kojem ste se možda više bavili obvezama, odgovornostima i onim što se od vas očekuje, ovaj mjesec vraća pitanje osobne radosti, srca i onoga što vas iznutra doista hrani.

Početak mjeseca naglašava ljubav, kreativnost, djecu, osobne želje, užitak i pravo na životnost. Mnogi Rakovi mogli bi shvatiti da su u proteklom razdoblju previše pažnje posvećivali onome što treba, a premalo onome što ih ispunjava. Svibanj/maj vas podsjeća da se život ne može dugoročno graditi samo na dužnosti. Potrebni su vam nježnost, smisao, inspiracija i osjećaj da ono što radite ima emocionalnu vrijednost.

U poslovnom i financijskom smislu prvi dio mjeseca traži oprez. Jupiter u vašem znaku širi ambiciju, vjeru u bolje ishode i potrebu za rastom, ali neki aspekti sredinom i krajem mjeseca upozoravaju da neće svaka ponuda biti onakva kakvom se na prvi pogled čini. To ne znači da trebate biti nepovjerljivi prema svemu, nego da trebate pažljivo razlikovati stvarne prilike od lijepih obećanja.

Ako nešto ima čvrst temelj, ovaj mjesec može donijeti rast. No ako se neki dogovor oslanja na nejasne uvjete, prevelika očekivanja ili emocije bez konkretne strukture, njegove slabosti brzo će postati vidljive. Oslonite se na intuiciju, ali je provjerite praktičnim kriterijima.

Sredina mjeseca vraća vas prema unutra. Možda nećete imati potrebu svima biti dostupni, objašnjavati što osjećate ili dijeliti planove prije nego što sazriju. To je razdoblje u kojem vam treba više privatnosti, tišine i prostora za emocionalno preslagivanje. Neki Rakovi bavit će se pripremama koje još nisu spremne za javnost, privatnim planovima ili odlukama koje prvo trebaju sazreti iznutra.

Ulaskom Venere u vaš znak druga polovica mjeseca postaje toplija, nježnija i emotivno otvorenija. Vaša privlačnost raste, ali zajedno s njom raste i potreba za odnosima koji nude sigurnost, poštovanje i stvarnu prisutnost. Nećete biti raspoloženi za površne kontakte ili odnose koji vas emocionalno iscrpljuju.

U postojećim vezama svibanj/maj može vratiti bliskost, nježnost i osjećaj povezanosti, ali samo ondje gdje obje strane žele ulagati u odnos. Slobodni Rakovi mogli bi privući osobu koja prepoznaje njihovu toplinu, ali će im biti važno da se uz nju osjećaju sigurno. Pred kraj mjeseca jača osobna snaga i osjećaj da ponovno čvršće stojite iza sebe.

Lav

Vama svibanj/maj 2026. otvara važno pitanje ravnoteže između privatnog života i javnog smjera. Ovo je mjesec u kojem ćete morati uskladiti ono što pokazujete svijetu s onim što se događa unutar vas. Nije dovoljno izgledati snažno, uspješno ili funkcionalno ako iznutra osjećate umor, napetost ili emocionalnu prazninu.

Početak mjeseca snažno naglašava dom, obitelj, unutarnju sigurnost, stambena pitanja i emocionalnu bazu iz koje djelujete. Mnogi Lavovi osjetit će da više ne mogu sve držati snagom volje. Možda ste dugo bili osoba koja preuzima odgovornost, drži stvari pod kontrolom i ne pokazuje slabost, ali svibanj/maj traži iskrenije priznanje vlastitih granica.

Ako postoje neriješena obiteljska pitanja, napetosti u domu ili osjećaj da privatni život ne prati vaš javni tempo, to sada može doći u prvi plan. Ovo nije nužno negativno razdoblje, ali jest razdoblje u kojem više ne možete ignorirati temelje.

Na poslovnom planu svibanj/maj može biti vrlo značajan. Sredina mjeseca aktivira društvene kontakte, suradnje, mreže, timove i ljude koji mogu utjecati na vaš profesionalni razvoj. Neće biti važno samo koliko radite, nego i s kim se povezujete, kako se pozicionirate i kakvu strategiju birate. Ovo je dobar mjesec za planiranje većeg iskoraka, ali ne kroz ego, nego kroz promišljeno građenje ugleda.

Druga polovica mjeseca dodatno pojačava ambiciju i vidljivost. Mars u Biku usmjerava energiju na karijeru, reputaciju i pitanje što želite postići do kraja proljeća i tijekom ljeta. To vam može dati snažan radni zamah, ali i pojačati pritisak. Lavovi koji već imaju mnogo obveza mogli bi se naći na rubu između produktivnosti i iscrpljenosti.

Zato će biti važno razlikovati stvarnu odgovornost od potrebe da sve držite pod kontrolom. Ne morate dokazivati vrijednost time što ćete nositi više nego što je razumno. Pravi autoritet pokazujete i onda kada znate delegirati, odmoriti se ili priznati da nešto treba drukčiji pristup.

U ljubavi početak mjeseca traži emocionalnu sigurnost više nego vanjski sjaj. Možda ćete biti osjetljiviji nego inače na pitanje pripadnosti, podrške i topline. Druga polovica mjeseca donosi više društvenih susreta, događanja i mogućnost da se važna osoba pojavi kroz prijatelje, profesionalne kontakte ili javniji kontekst. U postojećim odnosima bit će potrebno uskladiti privatne potrebe s poslovnim pritiskom. Kraj mjeseca traži predah, mir i odmak od buke kako biste sačuvali unutarnju ravnotežu.

Djevica

Vama svibanj/maj 2026. donosi potrebu za jasnijim odlukama, konkretnijim usmjerenjem i izlaskom iz pretjeranog analiziranja. Vaša sposobnost uočavanja detalja bit će dragocjena, ali ovog mjeseca neće biti dovoljno samo promatrati, uspoređivati i razmišljati. Bit će potrebno izabrati smjer i napraviti korak.

Početak mjeseca naglašava komunikaciju, učenje, papire, razgovore, rodbinske odnose, kratka putovanja i svakodnevne dogovore. Moguće je da će upravo jedna poruka, informacija, dokument ili razgovor razjasniti nešto što je dugo bilo neodređeno. Riječ sada ima težinu, a detalj može promijeniti cijelu sliku.

Na poslovnom planu prva polovica mjeseca traži preciznost, ali i širu perspektivu. Neće biti dovoljno riješiti samo jedan zadatak ili ugasiti jedan problem. Sada trebate promisliti kamo vas sve to vodi i što dugoročno želite graditi. Ako ste previše energije trošili na sitne korekcije, a premalo na strategiju, svibanj/maj će vam to jasno pokazati.

Sredina mjeseca posebno aktivira karijeru, ugled, profesionalni status i usmjerenje. Za neke Djevice to može donijeti priznanje, za druge povećanje obveza, a za treće ozbiljnu odluku o novom profesionalnom pravcu. Važno je da ne umanjujete vlastiti autoritet. Nemojte čekati da drugi potvrde ono što vi već znate o svojoj vrijednosti, znanju i sposobnosti.

Druga polovica mjeseca širi horizonte. Sunce i Merkur u Blizancima pojačavaju vašu vidljivost, dok Mars u Biku daje praktičnu snagu za planiranje, obrazovanje, putovanja, pravne teme, međunarodne kontakte ili profesionalno širenje. Ovo je dobro razdoblje za sve što traži ozbiljnu intelektualnu pripremu i konkretnu primjenu. Može se raditi o dodatnoj edukaciji, novom tržištu, drugačijem profesionalnom terenu ili projektu koji zahtijeva bolju strukturu.

U ljubavi svibanj/maj traži jasnoću. Površne priče, nedorečeni signali i odnosi koji vas stalno drže u mentalnoj analizi gube privlačnost. Sve više će vas privlačiti osobe koje djeluju stabilno, odraslo, odgovorno i dosljedno. U postojećim odnosima ovo može biti mjesec ozbiljnog razgovora o budućnosti, zajedničkim planovima ili promjeni dinamike koja je predugo ostajala nejasna.

Za Djevice je ovo mjesec u kojem se jasno vidi razlika između brige i kontrole, analize i odluke, detalja i smjera. Kada spojite preciznost s hrabrošću da se pomaknete naprijed, svibanj/maj može donijeti vrlo korisne rezultate.

Vaga

Vama ovo nije mjesec laganih zaključaka, uljepšavanja ili diplomatskog izbjegavanja onoga što je neugodno. Naprotiv, otvaraju se pitanja vrijednosti, razmjene, povjerenja, novca, intimnosti i stvarne ravnoteže u odnosima.

Početak mjeseca naglašava financije i samovrijednost. Mnoge Vage osjetit će da se više ne mogu zadovoljiti time da neprestano balansiraju situacije u kojima je omjer davanja i primanja očito nepravedan. To se može odnositi na posao, ljubav, prijateljstvo ili obiteljske odnose. Ako ste predugo pokušavali održati mir tako što ste zanemarivali vlastite potrebe, sada će to biti sve teže.

Na profesionalnom planu prva polovica mjeseca može donijeti potrebu za redefiniranjem budžeta, obveza, ulaganja ili zajedničkih financijskih aranžmana. Moguće je da će se otvoriti pitanje kašnjenja, duga, nejasnih dogovora ili pritiska koji prije nije bio izgovoren. Iako to može djelovati neugodno, zapravo vam može pomoći da racionalnije upravljate novcem, vremenom i energijom.

Sredina mjeseca donosi ozbiljnije sagledavanje dubljih veza, obveza i međusobnih ovisnosti. Mladi Mjesec u Biku otvara prostor da nešto postavite na stabilnije temelje, ali tek kada prestanete uljepšavati stvarno stanje. Ovo je dobro razdoblje za dogovore koji traže povjerenje, dugoročnost i praktičnu sigurnost, no samo ako su obje strane spremne biti iskrene.

Druga polovica mjeseca donosi više mentalne pokretljivosti, zraka i šire perspektive. Merkur i Sunce u Blizancima otvaraju teme putovanja, obrazovanja, stranih kontakata, pravnih pitanja, objavljivanja, višeg smisla i profesionalnog širenja. Neke Vage planirat će put, edukaciju, suradnju sa strancima ili iskorak prema novom području. Nakon intenzivnijeg početka mjeseca, ovaj dio svibnja/maja može donijeti osjećaj da se horizont ponovno otvara.

U ljubavi ovo može biti vrlo važan mjesec. Odnosi koji imaju dubinu mogu se dodatno učvrstiti kroz iskrenost, razgovor i spremnost na zajedničko suočavanje s osjetljivim temama. Odnosi koji se temelje na izbjegavanju, prešućivanju ili nejasnoj razmjeni mogli bi ući u napetiju fazu. Slobodne Vage krajem mjeseca postaju otvorenije za nova iskustva, ali s jasnijim kriterijem. Privlačnost bez sadržaja više neće biti dovoljna.

Škorpion

Vama ovaj mjesec počinje snažno, osobno i bez mnogo prostora za odgodu. Pun Mjesec na samom početku mjeseca pada u vaš znak i stavlja vas u središte zbivanja. Ono što ste možda osjećali, ali niste do kraja priznali, sada postaje teško ignorirati.

Ovo može biti trenutak jasnog uvida u vlastiti umor, neizrečene potrebe, unutarnji pritisak ili odnos koji je došao do granice. Početak mjeseca može biti intenzivan, ali i oslobađajući. Neugodno je vidjeti istinu koju ste možda neko vrijeme potiskivali, ali još je teže nastaviti živjeti u samozavaravanju. Svibanj/maj vam pomaže da razlikujete stvarnu lojalnost od vezanosti za ono što je izgubilo smisao.

U profesionalnom smislu prvi dio mjeseca traži samokontrolu, strpljenje i precizno baratanje odnosima. Neke situacije mogu djelovati kao borba moći, osobito ako radite s ljudima koji ne komuniciraju otvoreno ili pokušavaju zadržati kontrolu kroz nejasnoće. Vaš izazov neće biti samo vidjeti što se događa, nego odlučiti kako ćete na to odgovoriti.

Ne morate sve riješiti odmah. Ipak, ne možete više nositi ono što vas iscrpljuje i pritom se uvjeravati da nema drugog izbora. Ovaj mjesec traži da se prema vlastitoj energiji odnosite odgovornije.

Sredina mjeseca snažno aktivira partnersko polje. Odnosi, brak, poslovne suradnje, ugovori i važni savezi dolaze u fokus. Mladi Mjesec u Biku otvara mogućnost novog početka u partnerstvima, ali ne na nejasan ili površan način. Tražit će se konkretna definicija: kamo odnos ide, što se očekuje, što više nije prihvatljivo i postoji li stvarna volja za rastom.

Druga polovica mjeseca dodatno produbljuje emocionalne i psihološke teme. Mars u Biku pojačava dinamiku u odnosima, a s njom i strast, seksualnu energiju, odlučnost, ali i tvrdoglavost. Ovo može biti vrlo snažno razdoblje za odnose koji imaju zrelost, povjerenje i spremnost na iskrenost. Ondje gdje toga nema, lakše dolazi do sukoba volja, pritiska i potrebe da svatko dokazuje svoju stranu.

Kraj mjeseca traži više realizma oko novca, ulaganja, zajedničkih resursa i osjećaja sigurnosti. Za Škorpione je svibanj/maj mjesec istine, ali i mjesec mogućeg oslobađanja. Ono što se više ne može održavati samo intenzitetom sada traži stabilnost, dogovor i jasnu odluku.

Strijelac

Vama svibanj/maj 2026. donosi razdoblje pripreme, čišćenja i ozbiljnijeg odnosa prema vlastitoj energiji. Iako ste znak koji prirodno teži širenju, kretanju i novim mogućnostima, početak mjeseca pokazuje da se ne može stalno ići naprijed bez odmora, preslagivanja i unutarnjeg čišćenja.

Početak mjeseca naglašava unutarnji svijet, umor, potisnute procese, nesvjesne obrasce i sve ono što se izvana možda ne vidi odmah. Mnogi Strijelci mogli bi osjetiti da ne mogu nastaviti istim tempom bez posljedica. To nije kazna, nego važan signal. Tijelo, psiha i unutarnji ritam možda vam govore da je vrijeme za drukčiju organizaciju života.

U poslovnom smislu prvi dio mjeseca više je pogodan za završavanje nego za agresivno pokretanje novih projekata. Treba počistiti zaostatke, urediti sustav, redefinirati navike i osloboditi raspored od onoga što je postalo neučinkovito. Ako ste posljednjih mjeseci radili bez jasnih granica, sada ćete jasno vidjeti gdje vas je to iscrpilo.

Sredina mjeseca snažno aktivira rad, rutinu, zdravlje, svakodnevne obveze i praktičnu organizaciju. Mladi Mjesec u Biku iznimno je koristan za uvođenje reda, novog načina rada, boljih navika, stabilnijeg rasporeda ili konkretnog plana za oporavak. Ovdje pravi potez nije spektakularan, već održiv. Mala, ali dosljedna promjena može vam dugoročno donijeti više koristi nego veliki plan bez temelja.

Druga polovica mjeseca fokus premješta na odnose. Merkur i Sunce u Blizancima otvaraju partnersko polje, razgovore, pregovore, dogovore i potrebu da se čuje i druga strana. Za neke Strijelce to može značiti novi odnos, za druge ozbiljan razgovor u postojećoj vezi, a za treće poslovnu suradnju koja postaje važna za daljnji smjer.

U ljubavi će biti važno slušati, a ne samo objašnjavati vlastitu istinu. Ako želite kvalitetan odnos, sada ćete morati otvoriti prostor za dijalog. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu koja ih mentalno pokreće, ali i traži veću prisutnost nego što su možda navikli davati.

Pun Mjesec u vašem znaku krajem mjeseca donosi kulminaciju i osobni trenutak istine. Jasnije ćete vidjeti gdje ste narasli, što ste prerasli i u kojem području više ne možete živjeti po starom obrascu. Svibanj/maj vas priprema za novi ciklus, ali prvo traži da otpustite ono što troši vašu snagu.

Jarac

Vama svibanj/maj 2026. donosi pomak prema toplijem, osobnijem i kreativnijem dijelu života, ali bez gubitka ozbiljnosti koja vam je prirodna. Nakon razdoblja usmjerenog na odgovornosti, planove i strukturu, ovaj mjesec podsjeća vas da stabilan život ne čine samo obveze, nego i radost, ljubav, stvaralaštvo i ljudi s kojima se osjećate živo.

Početak mjeseca naglašava društvene krugove, prijateljstva, kolektive, timove i dugoročne planove. Moguće je da ćete jasnije vidjeti tko vas doista podržava, tko vas poštuje, a tko vas uključuje samo dok od toga ima korist. To može biti vrijedna spoznaja, osobito za znak koji često preuzima previše odgovornosti i zatim se pita zašto drugi očekuju da će tako uvijek biti.

U poslovnom smislu prvi dio mjeseca povoljan je za kontakte, timski rad i planiranje projekata koji traže širu podršku. Ipak, bit će važno pažljivo procijeniti kome vjerujete i s kim gradite nešto dugoročnije. Nije svaka prilika vrijedna vašeg vremena. Nije ni svaki ambiciozni plan dovoljno stabilan da zaslužuje vašu energiju. Birajte ono što ima strukturu, smisao i realan potencijal.

Sredina mjeseca vraća fokus na ono što vas veseli, pokreće i osobno angažira. Mladi Mjesec u Biku aktivira polje ljubavi, kreativnosti, djece, užitka i osobnog izraza. Za Jarce koji su predugo živjeli samo kroz dužnost, ovo može biti vrlo važan trenutak. Otvara se prostor za ono što ima toplinu, osobni potpis i stvarno zadovoljstvo.

Neki Jarci mogli bi započeti novu ljubavnu priču, neki oživjeti kreativni projekt, a neki napokon sebi priznati što žele bez potrebe da to odmah racionalno opravdaju. Ne mora svaka želja imati poslovnu svrhu. Ne mora svaki izbor biti objašnjiv kroz korist. Ponekad je dovoljno da vas nešto vraća sebi.

Druga polovica mjeseca ponovno pojačava radni ritam. Obveze rastu, ali raste i potreba da održite ravnotežu između onoga što morate i onoga što vas hrani. U ljubavi se traži prisutnost, a ne samo korektnost. Ako ste u odnosu, partner ili bliska osoba mogli bi tražiti više stvarne uključenosti, a manje funkcioniranja po navici.

Kraj mjeseca može donijeti snažniji uvid u to koliko vas svakodnevni sustav podržava ili iscrpljuje. Ako nešto u rutini, poslu ili načinu života nije održivo, sada ćete lakše vidjeti što treba promijeniti. Svibanj/maj vas uči da stabilnost nije samo izdržavanje, nego i sposobnost da život učinite življim.

Vodenjak

Vama svibanj/maj 2026. otvara jedno od važnijih pitanja godine: na čemu zapravo stojite iznutra dok izvana pokušavate održati smjer. Ovo je mjesec u kojem vanjska funkcionalnost više nije dovoljna ako unutarnji temelji traže pažnju, obnovu ili iskreno priznanje.

Početak mjeseca aktivira os karijere i doma, javnog i privatnog, ambicije i emocionalne sigurnosti. Mnogi Vodenjaci mogli bi osjetiti pritisak da budu učinkoviti, usmjereni i profesionalno stabilni, dok privatni život istovremeno traži jednaku, a možda i veću pažnju. To može biti naporno, ali i vrlo razotkrivajuće. Više nije lako održavati sliku stabilnosti ako temelj ispod nje nije dovoljno čvrst.

Pluton, koji u vašem znaku početkom mjeseca započinje retrogradno kretanje, dodatno naglašava unutarnju reviziju. Ovo nije proces koji se uvijek vidi izvana, ali duboko mijenja osjećaj identiteta, osobne moći, kontrole i odnosa prema vlastitim granicama. Svibanj/maj nije mjesec u kojem trebate glumiti da vas nešto ne pogađa. Naprotiv, traži se iskrenost prema onome što osjećate, prema limitima koje imate i prema prioritetima koje više ne možete odgađati.

Na poslovnom planu možete osjećati pritisak da zadržite pravac, donesete odluku ili pokažete stabilnost. Ipak, najbolji rezultati doći će onda kada vanjske ciljeve uskladite s unutarnjom istinom. Ako karijerni smjer nije u skladu s vašim dubljim potrebama, to će sada postati jasnije. Ako jest, ovaj mjesec može pomoći da ga dodatno učvrstite.

Sredina mjeseca donosi konkretnije odluke vezane uz dom, obitelj, prostor, imovinu, stanovanje ili emocionalnu sigurnost. Neki Vodenjaci mogli bi rješavati selidbu, obiteljske odnose, preuređenje prostora ili pitanje gdje i s kim žele graditi sljedeću fazu života. Ovo je dobar trenutak za postavljanje temelja, ali ne kroz nagli rez, nego kroz promišljenu i zrelu odluku.

Druga polovica mjeseca osjetno je lakša. Sunce i Merkur u Blizancima otvaraju kreativnost, ljubav, osobni izraz, društvenost i više životne radosti. Lakše ćete disati, komunicirati i povezivati se s ljudima koji vas mentalno inspiriraju. Ipak, Mars u Biku i dalje traži energiju na privatnom i kućnom planu, pa će pravi izazov biti uskladiti želju za lakoćom s konkretnim obvezama koje ne nestaju same od sebe.

U ljubavi raste potreba za živim, inteligentnim i autentičnim odnosom. Neće vam odgovarati veza u kojoj nema prostora za iskrenost, slobodu i osobni razvoj. Kraj mjeseca može donijeti više inspiracije, kreativnih ideja i jasnoće oko onoga što želite stvarati, živjeti i dijeliti s drugima.

Ribe

Vama svibanj/maj 2026. donosi ubrzanje, ali i potrebu za trezvenijim postavljanjem prema onome što govorite, planirate i prihvaćate. Ovo je mjesec u kojem intuicija ostaje važna, ali sama po sebi neće biti dovoljna. Bit će potrebno oblikovati misli, izgovoriti stav, donijeti odluku i pretvoriti osjećaj u smjer.

Početak mjeseca naglašava uvjerenja, širu sliku, obrazovanje, putovanja, papire, dogovore i važne razgovore koji se više ne mogu odgađati. Mnoge Ribe osjetit će da moraju jasnije zauzeti stav prema poslu, odnosu ili vlastitoj budućnosti. Nejasan osjećaj sada traži formulaciju. Ono što je plutalo u mislima treba dobiti riječi, strukturu i plan.

U profesionalnom smislu prva polovica mjeseca može donijeti ozbiljne razgovore, ugovore, dogovore, dokumente ili planove koji traže više discipline. Merkur u Biku od prvih dana mjeseca pomaže vam da misli postanu konkretnije i stabilnije. Sredina mjeseca posebno je dobra za papirologiju, pregovore, učenje, pisanje, planiranje i sve što zahtijeva fokusiran mentalni rad.

Ako ste nešto dugo vrtjeli po glavi bez konkretizacije, sada dolazi trenutak da to spustite na papir. Ideja može postati izvediv plan, ali samo ako joj date strukturu. Ne oslanjajte se samo na inspiraciju. Napravite raspored, definirajte korake i provjerite detalje.

Druga polovica mjeseca fokus premješta na dom, obitelj, privatni prostor i osjećaj emocionalne baze. Venera u Raku donosi više nježnosti, topline i potrebe da se okružite ljudima i ambijentom koji vas smiruju. Ovo može biti vrlo lijepo razdoblje za ljubav, obitelj, djecu, intimnije odnose i stvaranje osjećaja pripadnosti.

Slobodne Ribe mogle bi biti otvorenije prema odnosu koji nudi toplinu, sigurnost i emocionalnu prisutnost, a ne samo uzbuđenje. U postojećim odnosima raste potreba za nježnijom komunikacijom i stvarnim osjećajem doma, bilo doslovno, bilo emocionalno. Ako veza ima toplinu i iskrenost, svibanj/maj može je dodatno omekšati i produbiti.

Kraj mjeseca pojačava temu karijere, javnog dojma, smjera i profesionalne odgovornosti. Postaje jasnije kamo idete, ali i što više ne želite raditi po starom modelu. Ovo je dobar trenutak da spojite intuiciju s praktičnim kriterijima. Ribe koje uspiju povezati unutarnji osjećaj s konkretnim planom mogu iz svibnja/maja izaći s mnogo jasnijim osjećajem pravca nego što su ga imale na početku mjeseca.

Suzana Dulčić/ATMA

