Pun Mjesec u Škorpionu 1.5.2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka…

Pun Mjesec koji se odvija 1.5.2026. u 19:22h događa se na oko 11°20’ Škorpiona, dok se Sunce nalazi nasuprot, na oko 11°20’ Bika. Ova lunacija donosi snažnu emocionalnu kulminaciju koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ovo nije nježna lunarna energija – ovo je trenutak istine, suočavanja i unutarnjeg preokreta. Sunce iz suprotnog znaka Bika traži stabilnost i sigurnost, dok Škorpion razotkriva ono skriveno, potisnuto i neizrečeno.

U pozadini ove lunacije nije naglašen Pluton kao glavni egzaktni aspekt, ali je njegova simbolika važna jer je Pluton moderni vladar Škorpiona. Zato ova lunacija ipak nosi snažan ton transformacije, oslobađanja, emocionalnog čišćenja i suočavanja s onim što je dugo bilo potisnuto.

Važnu ulogu imaju i Venera u sekstilu sa Saturnom, što donosi ozbiljniji pogled na ljubav, odnose, vrijednosti i odgovornost, kao i Merkur u konjunkciji s Kironom, aspekt koji može otvoriti osjetljive razgovore, stare rane, ali i prostor za iscjeljenje kroz iskrenost.

Ono što je dugo bilo ispod površine sada izlazi na vidjelo – bilo kroz emocije, razgovore ili konkretne životne situacije. Upravo zato ovaj pun Mjesec nosi potencijal velikog iscjeljenja, ali samo ako ste spremni suočiti se s istinom.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Za Vas ovaj pun Mjesec otvara vrlo osjetljivo područje intime, povjerenja i zajedničkih resursa. U ljubavi se može pojaviti potreba za dubljim povezivanjem, ali i suočavanjem s temama koje ste možda izbjegavali, poput kontrole, ljubomore ili emocionalne ovisnosti.

Ako ste u stabilnom odnosu, sada se može dogoditi produbljenje kroz iskrene razgovore. Ako nešto nije stabilno, napetosti mogu izaći na površinu.

Na poslovnom i financijskom planu naglašene su teme novca koji dijelite s drugima, kredita, ulaganja, dugova ili poslovnih partnerstava. Moguće je donošenje važne odluke koja dugoročno mijenja Vaš osjećaj sigurnosti.

Zdravlje traži pažnju kroz razinu stresa i unutarnjeg pritiska pa je važno pronaći način da otpustite napetost, a ne da je zadržavate u sebi.

Bik

Za Vas je ovaj Pun Mjesec posebno važan jer se događa nasuprot Vašem znaku i snažno osvjetljava područje odnosa. U ljubavi dolazi trenutak istine – možete jasnije vidjeti gdje stojite, što Vam treba i koliko druga strana zaista može odgovoriti na Vaše potrebe.

Stabilni odnosi mogu se produbiti kroz iskrenost, dok oni koji već dugo stoje na klimavim temeljima mogu doći do važne prekretnice.

Na poslovnom planu naglašene su suradnje, dogovori i odnosi s ljudima s kojima dijelite odgovornost. Možda ćete morati postaviti jasnije granice ili otvoreno razgovarati o očekivanjima.

Zdravlje može reagirati kroz napetost u tijelu, osobito ako predugo potiskujete emocije. Ovaj pun Mjesec uči Vas kako spojiti potrebu za mirom s hrabrošću da priznate istinu.

Blizanci

Za Vas ovaj pun Mjesec donosi važne uvide u svakodnevni život, posao, obaveze i zdravlje. Možda ćete shvatiti da Vas određeni ritam iscrpljuje ili da previše energije trošite na sitnice koje Vam više ne donose pravi rezultat.

U ljubavi se može pojaviti potreba za više pažnje, nježnosti i prisutnosti, osobito ako ste zbog posla, briga ili obaveza zapostavili bliskost.

Na poslovnom planu ovo je vrijeme reorganizacije. Možete završiti jedan radni ciklus, promijeniti navike ili shvatiti da Vam je potreban zdraviji odnos prema obavezama.

Zdravlje je važna tema, ali više kroz signale tijela nego kroz strah. Ako ste umorni, tijelo Vas sada podsjeća da usporite. Ova lunacija traži red, ali i više suosjećanja prema sebi.

Rak

Vama ovaj pun Mjesec snažno dodiruje područje ljubavi, srca, djece, kreativnosti i životne radosti. Emocije mogu biti pojačane, a ono što osjećate teško ćete sakriti.

Ako ste u vezi, može doći do dubljeg povezivanja, ali i do razgovora o onome što Vam nedostaje. Slobodni Rakovi mogu osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koja budi intenzivne emocije ili ih podsjeća na nešto važno iz prošlosti.

Na poslovnom planu javlja se potreba da radite ono što ima smisla i što Vas osobno ispunjava. Kreativni projekti mogu doći do kulminacije, a Vaša intuicija može Vam pokazati pravi smjer.

Zdravlje je povezano s emocionalnim stanjem, pa nemojte gurati osjećaje pod tepih. Što više dopustite sebi iskrenost, lakše ćete vratiti unutarnju ravnotežu.

Lav

Za Vas ovaj pun Mjesec osvjetljava područje doma, obitelji, privatnog života i unutarnje sigurnosti. Moguće su važne situacije unutar obitelji, razgovori o prošlosti ili odluke vezane uz stanovanje.

U ljubavi se može pojaviti potreba za većom emocionalnom sigurnošću. Možda ćete jasnije vidjeti tko Vam daje osjećaj mira, a tko Vas iscrpljuje ili stalno vraća u stare obrasce.

Na poslovnom planu može se javiti napetost između karijere i privatnog života. Možda ćete morati odlučiti gdje zaista želite ulagati svoju energiju. Zdravlje može reagirati kroz umor, napetost ili osjećaj emocionalne preopterećenosti.

Ovaj pun Mjesec podsjeća Vas da nije dovoljno blistati izvana ako iznutra nemate mir. Vrijeme je da uredite svoje temelje.

Djevica

Vama ovaj pun Mjesec donosi naglasak na komunikaciju, odluke, razgovore, informacije i odnose s bliskom okolinom. Ono što je bilo prešućeno sada može izaći na površinu.

U ljubavi je važno govoriti jasno, ali ne oštro. Iskren razgovor može donijeti iscjeljenje, osobito ako već neko vrijeme osjećate da se nešto ne izgovara do kraja.

Na poslovnom planu moguće su važne vijesti, dogovori, pregovori ili promjene u načinu rada. Možete dobiti informaciju koja mijenja Vaš pogled na neku situaciju.

Zdravlje je povezano sa stresom, mislima i unutarnjom napetošću pa je važno ne analizirati baš sve do iscrpljenosti. Ovaj pun Mjesec traži da vjerujete i intuiciji, ne samo razumu. Riječi sada imaju težinu, zato birajte one koje otvaraju, a ne zatvaraju vrata.

Vaga

Vama ovaj pun Mjesec otvara teme novca, osobnih vrijednosti, sigurnosti i samopoštovanja. Možete jasnije vidjeti koliko cijenite sebe i pokazuje li se to kroz Vaše odnose, posao i odluke.

U ljubavi se može pojaviti pitanje ravnoteže – dajete li previše, a primate premalo, ili ste možda predugo pristajali na nešto što Vas iznutra ne ispunjava.

Na poslovnom planu moguće su odluke vezane uz zaradu, troškove, ulaganja ili promjenu prioriteta. Možda ćete shvatiti da sigurnost nije samo novac, nego i osjećaj da živite u skladu sa sobom.

Zdravlje može reagirati kroz iscrpljenost ako stalno pokušavate svima ugoditi. Ova lunacija podsjeća Vas da mir počinje onda kada prestanete sebe stavljati na zadnje mjesto.

Škorpion

Ovo je Vaš pun Mjesec i zato ga možete osjetiti snažnije od većine drugih znakova. On osvjetljava Vaš identitet, tijelo, osobne odluke i način na koji se predstavljate svijetu.

U ljubavi dolazi do intenzivnih emocija, ali i potrebe da budete potpuno iskreni prema sebi. Možda više ne možete glumiti mir ako se u Vama nešto duboko mijenja.

Na poslovnom planu možete osjetiti potrebu da preuzmete veću kontrolu nad svojim putem, ali i da otpustite ono što Vas više ne podržava. Moguća je odluka koja mijenja Vaš smjer ili način na koji se postavljate prema drugima.

Zdravlje traži regeneraciju, odmor i emocionalno rasterećenje. Ovo je trenutak osobnog buđenja, ali i prilika da iza sebe ostavite staru verziju sebe.

Strijelac

Ovaj pun Mjesec vama aktivira područje podsvijesti, završetaka, unutarnjih procesa i svega onoga što možda niste spremni odmah pokazati drugima.

U ljubavi se možete povući kako biste bolje razumjeli što osjećate. Mogu se pojaviti sjećanja, snovi ili situacije koje Vas vraćaju na nerazriješene emocije iz prošlosti.

Na poslovnom planu ovo nije najbolji trenutak za nagle odluke, nego za promatranje, pripremu i završavanje onoga što je već pri kraju. Možda ćete shvatiti da Vam je potreban drugačiji ritam ili više prostora za sebe.

Zdravlje traži odmor, san i mentalno rasterećenje. Ova lunacija poziva Vas da usporite i osluškujete unutarnji glas. Ne morate odmah znati sve odgovore; dovoljno je prepoznati što više ne želite nositi sa sobom.

Jarac

Vama ovaj pun Mjesec osvjetljava prijateljstva, društvene krugove, timove, planove i dugoročne želje. Možete jasnije vidjeti tko Vas zaista podržava, a tko je prisutan samo površno.

U ljubavi se otvaraju teme zajedničke budućnosti, planova i emocionalne sigurnosti. Ako odnos ima zdravu osnovu, sada možete razgovarati zrelije i konkretnije.

Na poslovnom planu mogu se dogoditi promjene unutar tima, organizacije ili projekta. Možda završavate jednu fazu suradnje ili odlučujete s kim želite dalje graditi.

Zdravlje je povezano s razinom odgovornosti koju nosite pa pripazite da ne preuzimate teret koji nije Vaš. Ovaj pun Mjesec podsjeća Vas da uspjeh nije samo individualan put, nego i pitanje ljudi kojima ste okruženi. Birajte one uz koje rastete.

Vodenjak

Vama ovaj pun Mjesec stavlja naglasak na karijeru, javni život, status i dugoročne ciljeve. Moguća je kulminacija jednog poslovnog procesa, važna odluka ili trenutak u kojem jasnije vidite kamo Vas vodi sadašnji smjer.

U ljubavi se može pojaviti potreba da uskladite privatni život s obavezama, jer previše pritiska izvana može utjecati na bliskost.

Na poslovnom planu ovo može biti važan trenutak prepoznavanja, završetka projekta ili promjene odnosa prema autoritetima. Možda ćete osjetiti da je vrijeme da ozbiljnije preuzmete odgovornost za ono što želite postići.

Zdravlje može reagirati kroz stres, napetost i umor ako stalno pokušavate biti jaki. Ova lunacija podsjeća Vas da uspjeh ima smisla samo ako ne izgubite sebe na putu do njega.

Ribe

Vama ovaj pun Mjesec otvara područje širih pogleda, učenja, putovanja, duhovnosti i osobnog smisla. Možete osjetiti snažnu potrebu da izađete iz starih uvjerenja i sagledate život iz druge perspektive.

U ljubavi tražite dublju povezanost, iskrenost i osjećaj da odnos ima dušu. Površni odnosi sada Vam neće biti dovoljni.

Na poslovnom planu možete razmišljati o edukaciji, promjeni smjera, radu s inozemstvom ili projektu koji Vas vodi izvan poznatih granica. Moguće je da Vas jedna spoznaja potakne da ozbiljnije razmislite o budućnosti.

Zdravlje je povezano s mentalnim i duhovnim stanjem pa Vam posebno koristi sve što vraća vjeru, mir i inspiraciju. Ovaj pun Mjesec donosi rast, ali i oslobađanje od uvjerenja koja su Vas predugo držala na mjestu.

Suzana Dulčić/ATMA

