Stiže cvijetni pun Mjesec u Škorpiji: 1. maj je ključan – 4 znaka mijenjaju svoj život

Pun Mesec u znaku Škorpije donosi snažan emotivni talas, produbljuje intuiciju i izvlači na površinu ono što je dugo bilo potisnuto.

Ovo je faza u kojoj se suočavamo sa sopstvenim strahovima i unutrašnjim transformacijama, pa će mnogi osetiti intenzivne promene raspoloženja, ali i potrebu da preseku stare obrasce koji ima više ne služe.

Energija Škorpije ne dozvoljava površnost, sve ide do srži, bilo da je reč o odnosima, istinama koje izbegavamo ili ličnim preokretima. Upravo zato ovaj pun Mesec često donosi završetke, ali i regeneraciju, jer posle svakog puštanja dolazi prostor za nešto novo.

Cvetni Mesec

Majski pun Mesec naziva se “Flower Moon” odnosno “Cvetni Mesec” jer su ga tako imenovala severnoamerička starosedelačka plemena, posmatrajući prirodu oko sebe. U maju priroda dostiže svoj procvat, livade i šume su pune cveća, pa je Mesec koji obasjava taj period dobio ime po bujanju života i lepote.

Ovaj naziv nosi simboliku rasta, plodnosti i obnove, ali u kombinaciji sa Škorpijom dobija dublju dimenziju, nije to samo spoljašnje cvetanje, već i unutrašnje, kroz transformaciju i emocionalno oslobađanje koje vodi ka ličnom procvatu.

