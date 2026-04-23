Trampu saveznici okrenuli leđa

Trump čini sve kako bi privukao pozornost svijeta na sebe . Uz sukob s Iranom, provocira susjednu Kubu , prijeti ukidanjem NATO-a, a prošli vikend je čak obećao da će konačno otkriti tajne američkog istraživanja NLO-a.

Međutim, svijet sve više gubi strpljenje s Trumpom . Nova anketa platforme Politico pokazuje zabrinjavajuće brojke – samo 12 posto Europljana još uvijek vidi Sjedinjene Države kao saveznika , dok ih 36 posto smatra prijetnjom .

Ovih pet primjera jasno pokazuje da Trump gubi svoje posljednje “prijatelje” . Svjetska velesila SAD nikada u svojoj povijesti nije bila toliko usamljena , prema analizi portala Blick.

Macron preuzima nuklearni štit

Sastanci su zasad uglavnom neformalni, ali Pariz, Berlin i Rim aktivno planiraju scenarij u kojem SAD okreću leđa Europi , piše Wall Street Journal. Prije samo dva tjedna Trump je ponovno zaprijetio povlačenjem američkih trupa iz Europe – navodno iz frustracije što Europa nije pomogla u deblokadi Hormuškog tjesnaca.

Europa to više ne želi tolerirati . Do 2030. EU želi biti potpuno neovisna u području obrane. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nudi što prije proširenje svog nuklearnog kišobrana na cijelu Europu .

To znači da bi u slučaju nuklearnog napada na partnersku zemlju , Francuska , umjesto SAD-a, upotrijebila svoj nuklearni arsenal za odmazdu. Početkom tjedna Pariz je također najavio zajednički projekt s Poljskom – vojnu satelitsku mrežu koja bi Europu učinila neovisnom o američkom Starlinku Elona Muska.

Trumpov europski prijatelj “mijenja ton”

Alexander Stubb , finski predsjednik i Trumpov partner u golfu (koji sebe naziva “najproameričkijim predsjednikom Europe”), sada je znatno stroži prema svom navodnom prijatelju u Washingtonu.

„Naš odnos sa SAD-om više nikada neće biti isti “, rekao je Stub za kanadski CTV News.

U svojim posljednjim istupima poslao je i upozorenje Washingtonu: Amerika ne smije zaboraviti da Europa drži najmanje 15 posto američkih državnih obveznica . Stub je također odbacio etiketu “šaptača Trumpa”, navodeći da je komunikacija s Trumpom češće glasna nego tiha.

Istaknuo je da je važno razgovarati čak i kada je neugodno, ali i ne slagati se oko svega. Smatra da se rat u Ukrajini polako okreće u korist Kijeva , zahvaljujući prednosti u dronovima, te da bi Zapad trebao više ulagati u ukrajinske kapacitete.

Japan ublažava poslijeratne zakone

Od Drugog svjetskog rata Japan nije izvozio oružje . Međutim, vlada premijera Sanae Takaichija ublažila je strogu zabranu izvoza. U budućnosti će Japan također isporučivati ​​smrtonosno oružje svojim partnerima kada bude potrebno – jasan znak da se više ne oslanja isključivo na američku zaštitu.

Takaichi, koji je u dobrim odnosima s Trumpom, također vodi pregovore s Kinom i Južnom Korejom o sporazumu o slobodnoj trgovini kao odgovor na američke carinske sporove.

Berlin šalje jasna upozorenja

Tijekom posjeta Bijeloj kući, njemački kancelar Friedrich Mertz donio je Trumpu rodni list njegovog bavarskog djeda. Međutim, umjesto simboličnih gesti, Berlin sada šalje jasna upozorenja Washingtonu. Komentirajući Trumpov sukob s Kubom, Mertz je istaknuo da nema potrebe za otvaranjem novih sukoba.

Istovremeno, njemačka industrija se preusmjerava – uz sustave ” Patriot ” koji su se prije proizvodili u SAD-u, uskoro će se u Njemačkoj

Zelenski: “Više nam ne trebaju SAD”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otvoreno kaže da SAD više nisu potrebne Ukrajini. Kritizirao je činjenicu da Trumpovi izaslanici češće posjećuju Moskvu nego Kijev , nazvavši to “nepoštovanjem”.

„ Putin zna da sam ja jedini koji ga razotkriva. Zato razgovara s Trumpom, a ne sa mnom“, rekao je Zelenski u intervjuu za BBC.

Ukrajina već proizvodi velik dio vlastitog oružja. Iako bi gubitak američke pomoći posebno pogodio protuzračnu obranu, Zelenski više nije spreman laskati američkom predsjedniku. Njegov stav jasno ukazuje na promjenu odnosa snaga: SAD gubi svoj utjecaj , dok se na globalnoj sceni sve više ponaša kao izolirana sila.

