Rekordna zaposlenost u Europskoj uniji: U ove tri zemlje se najviše radi

Prema izvještaju, 76,1 posto osoba starosti od 20 do 64 godine bilo je zaposleno, što predstavlja 197,7 miliona ljudi, a što je najveći udio od početka praćenja 2009. godine.

Stopa zaposlenosti porasla je za 0,3 procentna poena u odnosu na 2024. i za 0,8 poena u odnosu na 2023.

Najvišu zaposlenost zabilježile su Malta (83,6 posto), Nizozemska (83,4) i Češka (82,9), dok su najniže stope imale Italija (67,6), Rumunija (69) i Grčka (71 posto).

Podaci pokazuju da su muškarci u svim zemljama EU, osim Litvanije, imali višu stopu zaposlenosti od žena. U prosjeku, zaposlenost muškaraca iznosila je 80,9, a žena 71,3 posto.

Najveće razlike između polova zabilježene su u Italiji (19,1 pp), Rumuniji (18,7 pp) i Grčkoj (17,4 pp), dok su najmanje razlike bile u Estoniji (0,5 pp), Litvaniji (-0,6 pp), Finskoj (1,3 pp) i Latviji (1,9 pp).prenosi novi.

