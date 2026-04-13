Opet porasle cijene nafte: Najave SAD o blokadi utjecale na tržištu

U ranom trgovanju u nedjelju porasle su cijene nafte nakon što su SAD objavile da će od ponedjeljka uspostaviti blokadu iranskih luka.Cijena američke sirove nafte skočila je za osam posto, na 104,24 dolara po barelu, dok je Brent, međunarodni referentni standard, porastao za sedam posto, na 102,29 dolara.

Brent je tokom rata u Iranu snažno oscilirao, porastavši sa oko 70 dolara po barelu prije izbijanja rata krajem februara na više od 119 dolara u pojedinim trenucima. U petak, uoči mirovnih pregovora, cijena Brenta za isporuku u junu pala je za 0,8 posto, na 95,20 dolara po barelu.

Iran je efektivno kontrolisao Hormuški moreuz, ključnu pomorsku rutu za globalni transport nafte.

Centralna komanda SAD saopćila je da će blokada biti “provodena nepristrasno protiv brodova svih država” koji ulaze u iranske luke ili isplovljavaju iz njih, kao i iz iranskih obalnih područja, uključujući sve iranske luke u Perzijskom zaljevu i Omanskom zaljevu.

Naveli su da će brodovima koji plove između neiranskih luka i dalje biti dopušten prolaz kroz Hormuški moreuz.Oko petine svjetske trgovine naftom uobičajeno svakog dana prolazi kroz Hormuški moreuz. Saudijska Arabija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Iran spadaju među najveće izvoznike.

Saobraćaj kroz moreuz ograničen je i u danima nakon primirja. Pomorski servisi za praćenje kretanja brodova navode da je od početka primirja prošlo više od 40 komercijalnih brodova.

Claudio Galimberti, glavni ekonomist kompanije Rystad Energy, rekao je da će blokada podići cijene, ali i potencijalno utjecati na tok pregovora.

– To znači da će tržište nafte biti još zategnutije nego ranije. Ipak, mislim da je ovo pregovaračka taktika koja će na kraju dovesti do potpunog otvaranja Hormuza. Dakle, više bola sada, ali više koristi kasnije – rekao je,piše Avaz

S druge strane, Džim Krane (Jim Krane), stručni saradnik za energetiku na Rice Universityju, smatra da blokada može biti efikasna kao dugoročna strategija za vršenje pritiska na iransku ekonomiju, ali da nije dobra kratkoročna pregovaračka taktika u trenutku kada je tržište nafte već pod velikim pritiskom.

– Ako deficit na tržištu nafte još jednom poraste, to će nanijeti bol svakoj osobi na Zemlji koja zavisi od tržišnih cijena nafte – rekao je.

