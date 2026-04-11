Američki razarač krenuo ka Hormuzu: Iran zaprijetio, brod se okrenuo

Prema dostupnim informacijama, cilj operacije bio je da se pošalje poruka sigurnosti i ohrabri nastavak plovidbe trgovačkih brodova kroz ovo važno područje.

Operacija se odvijala u trenutku kada su u Pakistanu započeli mirovni pregovori između uključenih strana.

Američki zvaničnik je tom prilikom izjavio da je riječ o akciji koja ima za cilj očuvanje slobode plovidbe međunarodnim vodama.

S druge strane, Iran tvrdi da se jedan američki razarač povukao nakon što je dobio upozorenje. Iranski izvori navode da su njihove snage uočile kretanje ratnog broda iz luke Fujairah i o tome obavijestile nadležne institucije, piše Tasnim.

Prema iranskoj verziji događaja, preko posrednika iz Pakistana upućeno je upozorenje da će brod biti gađan u roku od 30 minuta ako nastavi kretanje prema tjesnacu. Nakon te poruke, američki brod je, kako navode, zaustavio kretanje i promijenio kurs, što Teheran tumači kao rezultat njihove reakcije.

Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca jedna je od ključnih tačaka sporazuma o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ovaj uski morski prolaz smatra se jednim od najvažnijih pravaca za globalnu trgovinu i snabdijevanje energentima.

Ipak, u danima nakon proglašenja primirja, kroz tjesnac je prošao vrlo mali broj brodova. Jedan američki zvaničnik ranije je priznao da je promet smanjen zbog, kako je naveo, iranskog zastrašivanja,piše Vijesti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je prijetnja minama bila glavni razlog zbog kojeg su brodovi izbjegavali prolazak kroz tjesnac.

On je dodao: “Sada započinjemo proces čišćenja Hormuškog tjesnaca kao uslugu zemljama širom svijeta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Francusku, Njemačku i mnoge druge.”

