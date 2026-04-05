Svijet

Jeziva poruka iranskog generala šokirala svijet

112.6K  
Objavljeno prije 11 sati

Tenziije između Teherana i Vašingtona dostigle su vrhunac. Komandant iranskih vazduhoplovno-kosmičkih snaga, general Sejed Madžid Musavi, uputio je direktnu i zastrašujuću poruku američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu.
– Hegset, jesi li pripremio svoj nadgrobni spomenik? – poručio je Musavi, naglašavajući da iranska vojska pažljivo prati svaki potez Vašingtona u regionu.

Kao potvrdu svojih prijetnji i demonstraciju moći, general Musavi objavio je i fotografiju koja prikazuje razmjere štete nastale na vazdušnoj bazi Al-Kharj u Saudijskoj Arabiji. Prema iranskim izvorima, ovi snimci dokazuju preciznost iranskih udara na strateške ciljeve koje koriste američke snage i njihovi saveznici


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh