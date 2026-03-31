Izrael povukao potez protiv Francuske. Iranci: Od sutra gađamo američke kompanije

Ključne informacije:

Iranska Revolucionarna garda: Od sutra u 20 sati po teheranskom vremenu počinjemo gađati američke kompanije na Bliskom istoku

Izrael: Obustavljamo svu kupovinu vojne opreme iz Francuske

Poljska odbila poslati SAD-u Patriote na Bliski istok, Francuska nije dozvolila prelet aviona za Izrael

Trump podivljao na Europu. “Sami preuzmite Hormuški tjesnac”

Teheran: Uništeno postrojenje za desalinizaciju vode na iranskom otoku

Izrael uspostavlja tampon zonu u Libanonu. 600 tisuća ljudi se ne može vratiti

Italija zabranila američkim bombarderima da slete u bazu na Siciliji

Dva kineska teretna broda prošla kroz Hormuz. “Zatvoren je samo za neprijatelje”

Iran sve bliže novim pravilima oko Hormuza

Rubio napao NATO: Obvezni smo braniti Španjolsku koja se hvali da nam je zatvorila zračni prosto,piše Index

Trump je Iranu praktički zaprijetio ratnim zločinom

WSJ: Trump je spreman završiti rat čak i ako Hormuz ostane zatvoren

Netanyahu: Rat je definitivno prešao polovicu

Nastavljeni su novi napadi na području Izraela i Irana, žestoki napadi na iranski Isfahan

Kuvajtski naftni tanker s milijunima barela nafte zapalio se nakon udara u blizini Dubaija

