Novi detalji stravičnog pada aviona u Hrvatskoj: Očevici opisali nesreću, nema nestalih osoba

U međuvremenu su objavljene i prve fotografije s mjesta tragedije, a poznati su i detalji o samoj letjelici i trenucima prije pada.

Iako su prve nezvanične informacije sugerisale da se za dvije osobe traga, iz istarske policije su demantovali te navode. Zvanično je potvrđeno da su se u malom avionu nalazile ukupno četiri osobe i da su, nažalost, sve smrtno stradale.

Prema riječima očevidaca, vremenski uslovi za let su bili dobri, a pilot je važio za iskusnog. Novinarka Nove TV prenijela je dramatična svjedočenja mještana koji su svjedočili padu.

“Razgovarala sam s očevicima koji su posmatrali avion u dolasku. Avion je lijepo, horizontalno letio i u jednom trenutku je spiralom krenuo prema dolje i udario u tlo. Nije se čula nikakva eksplozija, samo tup udarac”, navela je ona.

Kako se nezvanično saznaje, riječ je o letjelici njemačkih registarskih oznaka koja je poletjela iz Austrije, a krajnje odredište joj je bio sportski aerodrom u Medulinu.

Srušio se avion tipa Beech G36 Bonanza. Riječ je o malom jednomotornom klipnom avionu opće avijacije koji se često koristi u privatne, poslovne ili turističke svrhe. Avion ima kapacitet od šest sjedišta (pilot i do pet putnika), motor snage oko 300 KS te krstareću brzinu od 320 km/h.

Mjesto nesreće na predjelu Campanož (između Medulina i Kaštijuna) je trenutno u potpunosti blokirano.

“Perimetar je zatvoren, nema pristupa, ne prijeti nikakva opasnost. Čeka se uviđaj i daljnje postupanje”, potvrdio je Ivica Rojnić, zapovjednik Javne vatrogasne jedinice Pula.

Hrvatska vatrogasna zajednica je saopćila da je na intervenciju upućeno sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila, uz tri tima hitne medicinske pomoći i helikoptersku medicinsku službu.

Detaljnije informacije o uzrocima ove stravične nesreće bit će poznate u predvečernjim satima, nakon što na mjesto događaja stignu istražioci Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN), kada je najavljeno i zvanično obraćanje medijima, prenosi Klix.

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