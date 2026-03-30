Većina američkih Jevreja ne odobrava vojnu akciju SAD protiv Irana

Nova anketa pokazuje da se 55% američkih Židova protivi američkoj vojnoj akciji, u usporedbi s 32% koji je podržavaju. Anketa je otkrila oštru stranačku podjelu, u skladu s anketama među Amerikancima općenito, pri čemu republikanci više podržavaju rat nego demokrati.

Četvrtina ispitanika kaže da su “podijeljeni jer, iako je Iran prijetnja miru, ovo nije način da se to riješi”.

Anketu je sredinom ožujka online provela Melman Group, a anketirala je 800 registriranih židovskih birača.

Anketa pokazuje da velika većina američkih Židova vjeruje da je američki predsjednik Donald Trump trebao tražiti odobrenje Kongresa za rat – uključujući gotovo trećinu onih koji ga podržavaju. A otprilike četiri od 10 kaže da se protive ratu jer mu nedostaje “jasna provokacija i jasni ciljevi”.

Anketa također pokazuje da više od polovice američkih Židova kaže da su zabrinuti da će rat s Izraelom “biti dugoročni problem koji potiče zabrinutost zbog uloge Izraela i američkih Židova u američkoj vanjskoj politici”.

Anketa objavljena prošli tjedan pokazala je da se 61% Amerikanaca općenito protivi ratu, što sugerira da je podrška među američkim Židovima veća – posebno s obzirom na to da većina američkih Židova obično glasa za demokrate.

Izvršni potpredsjednik Melman Grupe, Michael Bloomfield, rekao je u izjavi da rezultati njegove ankete naglašavaju složenost američko-židovskih stavova prema ratu.

„Američki Židovi nisu monolitni. Može postojati razlika, a u ovom slučaju snažno zastupljena s obje strane, sa srednjom skupinom rastrganom između pomiješanih osjećaja“, kaže on.

„U današnjem političkom okruženju, stranačka pripadnost vrlo je snažan pokretač stavova. To vrijedi u cijeloj zemlji za sve demografske skupine, uključujući američke Židove.“

