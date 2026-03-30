Dnevni prihodi Irana od nafte udvostručeni usred rata?

Prema nedavnoj analizi časopisa The Economist , kako agresija ulazi u peti tjedan, geopolitički krajolik u energetskom sektoru dramatično se promijenio, izvještava presstv.ir.

Učinkovita blokada Hormuškog tjesnaca – ključnog prolaza kroz koji obično prolazi oko 15% svjetske opskrbe naftom – dovela je do pada prihoda monarhija Perzijskog zaljeva, a istovremeno povećala prihode Teherana.

Podaci koje je naveo The Economist pokazuju da Iran trenutno izvozi između 2,4 i 2,8 milijuna barela dnevno (bpd), uključujući 1,5 do 1,8 milijuna bpd sirove nafte, a ostatak su kondenzati.

Kako se globalne zalihe smanjuju zbog volatilnosti, cijene nafte su porasle, a Iran je iskoristio tu promjenu.

Analitičari primjećuju da je iranski naftni sektor pokazao znatnu otpornost, prilagođavajući se tekućim neprijateljstvima i sankcijama kako bi održao poslovanje.

Kina ostaje glavno odredište, s više od 90% iranskog izvoza.

Male neovisne rafinerije navodno kupuju iransku sirovu naftu po cijenama koje se približavaju referentnim cijenama Brenta.

U značajnom preokretu u odnosu na prethodne godine, kada se iranska nafta prodavala uz velike popuste zbog sankcija, ova se roba sada prodaje po višim, premium cijenama.

Ekonomisti vjeruju da je ova dinamika Teheranu pružila neviđenu financijsku snagu u razdoblju intenzivnog vojnog i ekonomskog pritiska Sjedinjenih Država i Izraela.

Promatrači ističu ovaj razvoj događaja kao primjer otpornosti i strateške prilagodbe, što omogućuje Islamskoj Republici da ublaži utjecaj prijetnji unatoč naporima da izolira svoj energetski sektor, piše The Economist.

Facebook komentari