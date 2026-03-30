Četverostruki prvaci svijeta gladni Mundijala stigli u BiH

Objavljeno prije 1 sat

Na Međunarodni aerodrom Sarajevo u poslijepodnevnim satima sletjela je i fudbalska reprezentacija Italije.

Četvertostruki prvaci svijeta u Sarajevo su stigili kako bi sutra protiv naše reprezentacije tražili plasman na Svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. godine.Azzurri tako nisi bili na protekla dva Mundijala pa bi izostanak i sa trećeg za njih bio ravan katastrofi.

Mi se nadamo kako će se upravo to i dogoditi i da će naši Zmajevi i naši navijači sutra slaviti do duboko u noć,pišu Vijesti

Prema programu, Italijani su danas u svojoj zemlji odradili posljednji trening, a nešto kasnije u Zenici će održati press konferenciju.

Azzurri su krug sarajevskog aerodroma napustili na VIP izlazu, kako bi izbjegli bilo kakav eventualni kontakt s navijačima i javnosti.Utakmicu će suditi francuski arbitar Clemont Turpin, koji je, zanimljivo, sudio meč Italije i Sjeverne Makedonije u kojem su Italijani bili poraženi.

Susret BiH – Italija igra se sutra od 20:45 sati, a tekstualni prijenos ćete moći pratiti na portalu Vijesti.ba.


