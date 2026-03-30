Horor u Argentini: Tinejdžer ubio školskog druga i ranio još osam osoba

Pucnjava se dogodila u školi Mariano Moreno u San Cristóbalu, gradu od oko 16.000 stanovnika u pokrajini Santa Fe. Ovaj događaj izazvao je šok u zemlji u kojoj su školske pucnjave rijetkost, prenosi HINA.Vidjeli smo dječaka kako izlazi iz toaleta s oružjem i počeli smo bježati kada je zapucao”, rekla je jedna učenica za lokalni radio.

Šest učenika zadobilo je lakše povrede tokom bježanja, dok su još dvojica, starosti 13 i 15 godina, prebačena u bolnicu u Rafaeli; jedan od njih je u teškom, ali stabilnom stanjupiše Vijesti

Ministar sigurnosti pokrajine Santa Fe izjavio je da je riječ o veoma tragičnom događaju i izrazio saučešće porodici ubijenog dječaka. Napadač je uhapšen i, prema vlastima, ranije nije imao problema sa zakonom, ali je prolazio kroz tešku porodičnu situaciju. Također je naglašeno da napad nije bio rezultat sukoba u školi.

Pucnjava se dogodila dok su se učenici pripremali za jutarnju ceremoniju. Pretpostavlja se da je korištena lovačka puška. Nastava je obustavljena, a učenici su poslani kući.

Slični incidenti su izuzetno rijetki u Argentini, zbog čega je ovaj događaj dodatno potresao javnost.

