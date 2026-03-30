Napadnut Trampov avion?

Prema izvješćima koja kruže društvenim mrežama, zbog incidenta je privremeno zatvoren zračni prostor na aerodromu Palm Beach .

🇺🇲BREAKING | An unidentified drone dangerously approached Trump's plane during takeoff from Palm Beach, — Fox News The footage shows military helicopters being scrambled to the scene. See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/l6tK3ovzj4 — Visioner (@visionergeo) March 29, 2026



Prema videu koji se brzo širi internetom, sigurnosne službe su odmah reagirale nakon što se neidentificirani dron približio području gdje se nalazio predsjednički avion.

Incident je privukao pozornost javnosti zbog mogućih sigurnosnih implikacija i pitanja o tome kako se dron uspio toliko približiti tako osjetljivom području.

Zatvoreni zračni prostor

Izvještava se da su, nakon što se nepoznati dron pojavio u blizini zračne baze, helikopteri uzletjeli kako bi se utvrdilo o kakvoj se letjelici radi i postoji li sigurnosna prijetnja.

Istovremeno, zračni promet je privremeno obustavljen na aerodromu Palm Beach , tj. zračni prostor je zatvoren, što ukazuje na to da su nadležne vlasti incident shvatile vrlo ozbiljno.

Tramp navodno nije bio u avionu

Dopisnik Bijele kuće Andrew Feinberg tvrdi da predsjednički avion u to vrijeme nije poletio te da je Donald Trump bio u golf klubu u West Palm Beachu.

To znači da američki predsjednik, prema tim informacijama, nije bio u zrakoplovu u vrijeme incidenta. Međutim, sam slučaj dodatno postavlja pitanje sigurnosti oko predsjedničkog zrakoplova i kontrole zračnog prostora u blizini ključnih lokacija koje koristi šef Bijele kuće .

Incident s dronom u blizini Air Force One mogao bi potaknuti novu istragu o zaštiti predsjedničkih zrakoplova i postupcima reagiranja u situacijama kada se nepoznate bespilotne letjelice pojave u neposrednoj blizini najčuvanijih američkih zrakoplova.

