Sladić: Stiže nam nova promjena vremena

Lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine u poslijepodnevnim satima.

Puhat će slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu zemlje do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka od 2 do 7, na jugu zemlje od 10 do 15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Sladić najavio promjenu vremena

Bh. meteorolog Nedim Sladić je za RTV Slon naveo kakvo nas vrijeme očekuje u narednom periodu.

“Nakon obilnijih padavina, kako u obliku kiše, tako i snijega, i zbog novog topljenja sniježnog pokrivača, situacija se u Tuzanskom kantonu poprilično zakomplicirala i usložnila, ali dobra vijest je da padavine polako slabe i samim tim očekujemo postepeno poboljšanje situacije nad područjem Tuzanskog kantona” ističe Sladić.

Sladić istiće da nam stiže nova promjena vremena.

“Ono što je važno istaknuti jeste da nova promjena vremena slijedi početkom aprila, odnosno na samom prelazu iz marta u april, ali ovoga puta ipak područje Tuzlanskog kantona bi trebalo biti pošteđeno većih padavina”, rekao je Sladić za tuzlanski RTV Slon.

BHmeteo: Padavine do vikenda

Nestabilno i pretežno oblačno vrijeme uz padavine će se nastaviti u većem dijelu zemlje i narednih nekoliko dana, sve do sljedećeg vikenda (04./05. aprila) kad se očekuje stabilizacija vremena uz povratak sunčanijeg i toplijeg vremena, navedeno je u prognozi koju je objavio BHmeteo.

U ponedjeljak i utorak uglavnom slabe do lokalno umjerene padavine, a u srijedu i četvrtak usljed uticaja novog ciklona lokalno može biti ponovo jačih padavina.

U nizinama će padati kiša, do lokalno susnježica, a u višim krajevima iznad 400/500 metara nadmorske visine susnježica i snijeg. Manje padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Temperatura bez bitnije promjene u narednim danima, ostaje prohladno i hladno uz slab od umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Prognoza FHMZ-a za naredne dane

U utorak pretežno oblačno i dalje nestabilno vrijeme sa snijegom ili susnježicom, u nizinama će padati i kiša. Većina padavina je u Bosni, u Hercegovini slabije padavine. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jaki udari vjetra se očekuju na području Krajine, jugozapadu Bosne i u Hercegovini.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C.

U srijedu pretežno oblačno sa snijegom ili susnježicom, u nizinama će padati i kiša. Većina padavina je u Bosni. Na području Hercegovine padavine sa očekuju uglavnom na sjeveru i istoku. Vjetar je umjerene jačine, sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C.

U četvrtak i dalje oblačno vrijeme. U Bosni sa slabim snijegom ili susježicom. U nizinama će padati i slaba kiša. U Hercegovini su moguće slabije padavine na sjeveru. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Prije podne povremeno su mogući jaki udari vjetra.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8°C, na jugu zemlje do 14°C.

