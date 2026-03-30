Iran: Gađat ćemo domove američkih i izraelskih zvaničnika

Iran je zaprijetio da će ciljati domove američkih i izraelskih vojnih i političkih zvaničnika u regiji, nazvavši to odgovorom na, kako tvrde, napade na civilne objekte u Iranu.

Glasnogovornik iranskog operativnog zapovjedništva Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaghari rekao je da će oružane snage ciljati kuće “komandanata i političkih zvaničnika SAD-a i Izraela u regiji”. Riječ je, kako je naveo, o “osveti” zbog optužbi da su SAD i Izrael napadali stambene objekte u iranskim gradovima.

Rat između SAD-a, Izraela i Irana počeo je krajem februara, kada su američke i izraelske snage pokrenule koordinirane napade na iransku vojnu i nuklearnu infrastrukturu. Sukob je odmah eskalirao nakon što je u prvim napadima ubijen niz visokih iranskih zvaničnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija.

Iran je potom uzvratio lansiranjem projektila i dronova prema američkim i savezničkim ciljevima širom Bliskog istoka, uključujući baze u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, kao i napadima na brodske rute u Hormuškom moreuzu. Sukob je ušao u petu sedmicu, uz kontinuirane napade na obje strane i sve veći rizik šire regionalne eskalacije, pišu vijesti.

