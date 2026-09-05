Poznati turski glumac pronađen mrtav u svom stanu u Istanbulu

Prema dostupnim informacijama, glumcu se jedan do dva dana niko nije mogao javiti, nakon čega je njegova djevojka Özlem E. otišla do njegovog stana. Tamo ga je pronašla bez znakova života na kauču u dnevnoj sobi.

Ekipe hitne pomoći koje su stigle na mjesto događaja obavile su prvi pregled tijela. Na tijelu nisu pronađeni tragovi posjekotina ili uboda, niti otvorene povrede koje bi ukazivale na nasilje. Ipak, zabilježene su modrice oko očiju, kao i na rukama i nogama.

Prema riječima njegove djevojke, Kılıç, koji je bolovao od limfoma, posljednji put je bio u kontaktu s njom u četvrtak,pišu Vijesti

Tijelo glumca prevezeno je u Institut za sudsku medicinu, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Serhat Mustafa Kilić je rođen je 8. jula 1975. godine u Ankari.

Široj publici poznat je po serijama poput “Ezel”, “Seksenler”, “Söz” i “Kuruluş: Osman”, dok je glumio i u filmovima “Veda”, “Kış Uykusu”, “Nokta” i “Mavzer”.

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