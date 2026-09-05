‘Ove jeseni svijet se mijenja zauvijek’: Predvidio je pandemiju Covida, a sada ima novo upozorenje

Što nas čeka u mjesecima koji dolaze pitanje je na koje sada stiže neobičan odgovor brazilskog vidovnjaka, koji za ovu jesen predviđa događaj velikih razmjera. Brazilski vidovnjak Athos Salomé, poznatiji pod nadimkom „Živi Nostradamus“, ponovno je privukao pažnju upozorenjem da bi se u nadolazećim mjesecima mogla dogoditi katastrofa s posljedicama koje bi se osjetile daleko izvan granica jedne zemlje ili regije.

Salomé već godinama sa svojim pratiteljima dijeli proročanstva o velikim svjetskim krizama, ratovima, prirodnim katastrofama i tehnološkim promjenama, a sada je posebno zabrinut zbog razvoja situacije na Bliskom istoku. Kao jedan od mogućih okidača navodi iranski nuklearni program i nastavak obogaćivanja uranija, smatrajući da bi daljnje zaoštravanje moglo otvoriti novo i opasno poglavlje regionalne nestabilnosti. „Očekujem da napetosti na Bliskom istoku dosegnu kritičan prag“, poručio je.

Nostradamus pritom svoju prognozu ne ograničava samo na Iran, već upozorava na mogućnosti proširenja tog problema na ostale države i nastanka međunarodnog sukoba. Jedan od scenarija koje je ranije spominjao povezan je i s Rusijom. Tvrdio je da bi Moskva tijekom 2026. mogla premještati raketne sustave prema strateški važnim područjima Arktika, što bi, u kombinaciji s promjenama izazvanima topljenjem leda, moglo povećati napetosti između Rusije i NATO-a te otvoriti prostor za nove sigurnosne rizike, prenosi večernji.ba.

Još jedno područje koje Salomé vidi kao moguće izvorište novih problema jest afrički Sahel. U Nigeru bi, nakon odlaska zapadnih snaga, prema njegovim prognozama moglo doći do novih sukoba između suparničkih ekstremističkih skupina. Na taj način bi se dodatno pojačala nestabilnost u regiji koja se već dugo bori s nasiljem, političkim krizama i sve snažnijim utjecajem militantnih organizacija.

Salomé je tijekom godina privukao veliku pažnju javnosti svojim proročanstvima, a njegovi pratitelji tvrde da su se neka od njih već ostvarila. Među prognozama za 2026. godinu koje smatraju ostvarenima navode i španjolsku pobjedu na Svjetskom prvenstvu u nogometu, dok mu se ranije pripisivala i predviđanja povezana s pandemijom koronavirusa te smrću kraljice Elizabete II.

Osim geopolitičkih sukoba, Salomé je ranije govorio i o mogućem kontaktu s izvanzemaljskim životom, opasnostima razvoja umjetne inteligencije, snažnim solarnim olujama i ekstremnim vremenskim prilikama. Koliko će se njegove prognoze približiti stvarnim događajima, pokazat će vrijeme.

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