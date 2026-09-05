Sladić o velikoj promjeni: Temperature padaju, stižu i padavine, ali postoji jedan problem

Prve naznake promjene vremena na prognoznom materijalu pojavljuju se oko 10. septembra, kada bi temperature zraka mogle pasti na ugodnije vrijednosti.Meteorolog Nedim Sladić navodi da bi temperature i dalje ostale iznad prosjeka za septembar, uz vrlo topla poslijepodneva.

– Maksimalne temperature zraka uglavnom oko i malo iznad 25 °C“, navodi Sladić, dodajući da bi noći bile prijatne, dok bi područje Bosne i Hercegovine moglo dobiti i prolazne padavine.

Ipak, Sladić upozorava da je još rano za konačnu prognozu.

– Trenutni signal za ostvarenje prognoze je još uvijek generalno slab, što pogotovo vrijedi za padavine, ističe Sladić.

Prema njegovim riječima, posljednji prognostički izračuni donose različite scenarije. Pojedini modeli znatno agresivnije razvijaju scenarij formiranja niskog zračnog pritiska, dotoka vlažnog zraka i intenzivnijih padavina.Vremenski preokret

– Sinoćnji i jutarnji izračuni su znatno agresivniji u formiranju niskog zračnog pritiska i dotoku vlažnog zraka prema našem području te intenzivnijih padavina, navodi Sladić.

Međutim, takav scenarij zasad nema dovoljnu podršku ostalih prognostičkih izračuna. Zbog toga je trenutno izglednija umjerenija varijanta, koja podrazumijeva prelazak hladne fronte preko naše zemlje.

Posebnu pažnju Sladić posvećuje suši i pitanju kakva je kiša zapravo potrebna zemlji.

– Intenzivne padavine nisu solucija jer većina istresene kišnice tada otječe umjesto da bude upijena u zemljište, upozorava Sladić.

Objašnjava da je nakon dugog sušnog perioda tlo suho, stegnuto i hidrofobno.

– Tlo se ponaša poput asfaltne podloge, slikovito opisuje Sladić.

Suša ostaje problem

Zbog toga, prema njegovim riječima, zemljištu nije potrebna kratkotrajna i ekstremno jaka kiša, već umjerene padavine koje će omogućiti da zemlja upije svaku kapljicu.

– Potrebna nam je umjerena kiša koja će omogućiti da zemlja upije svaku kapljicu, poručuje Sladić.

Prelazak hladne fronte mogao bi donijeti upravo takvu kišu, ali meteorolog naglašava da konačan razvoj situacije zavisi od niza međusobno povezanih faktora.

Naredni prognostički izračuni zato će biti ključni za precizniju procjenu koliko bi padavina moglo stići i da li će one biti dovoljne da barem djelimično ublaže dugotrajnu sušu.

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