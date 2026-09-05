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Bal vampira: Komemoracija zločincu bez Vučića i Dodika

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Objavljeno prije 38 minuta

Komemoracija osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću održana je danas u Domu vojske u Beogradu, a prizor koji se mogao vidjeti više je ličio na bal vampira nego na pompezno najavljivani skup.

U sali se okupilo malo ljudi, a među prisutnima su uglavnom bili vremešni i isluženi starci, relikati jedne mračne prošlosti.

Komemoraciji su prisustvovali Željko Karan, predsjednik bh. entiteta Republike Srpske, te entitetski ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir.

Milorad Dodik se nije pojavio u Domu vojske, ali je najavio da će doći na sahranu, koja je zakazana za ponedjeljak na Topčiderskom groblju.

Na komemoraciji nije bilo ni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se u vrijeme održavanja skupa nalazi na sjednici Glavnog odbora SNS-a u Nišu. Vučić je najavio i da neće doći na sahranu,pišu Vijesti


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