Drama u Tel Avivu: Iran priprema napad na više frontova, u sukob bi mogli biti uključeni Hezbollah, Hamas i Huti

Iran navodno pokušava koordinirati istovremeni napad na Izrael s više strana, u kojem bi učestvovali Hezbollah, Hamas, Huti i proiranske milicije u Iraku. Informaciju je objavio Jerusalem Post, pozivajući se na procjene izraelskih izvora.

Oboren dron

Prema tim navodima, cilj Teherana je izbjeći nedostatak koordinacije kakav je zabilježen tokom napada 7. oktobra, kada je Hamas izveo napad bez istovremenog otvaranja drugih frontova od strane Irana i Hezbollaha.

Jerusalem Post navodi i da izvještaji arapskih medija ukazuju na mogućnost da Teheran od početka sukoba nastoji djelovanje nekoliko frontova uključiti u širu strategiju.

Istovremeno, izraelska vojska saopćila je da je započela napade na područje južnog Libana, nakon što je Hezbolah lansirao dva drona prema izraelskim snagama koje djeluju u sigurnosnoj zoni. Jedan dron je oboren, a prema dostupnim informacijama nema povrijeđenih.

Hormuški moreuz

Dodatne tenzije izazvala je i tvrdnja Iranske revolucionarne garde (IRGC) da je napala daljinski upravljani američki vojni brod koji je pokušao ući u područje Hormuškog moreuza. Teheran tvrdi da je riječ o području koje smatra zaštićenim.

IRGC je upozorio Vašington da bi svaka naredna akcija Sjedinjenih Američkih Država mogla izazvati “čvrst odgovor”, uz poruku da SAD trebaju napustiti regiju. Iz Vašingtona zasad nije bilo potvrde ovo,piše Avaz

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