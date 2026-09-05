Oštro upozorenje Londonu: “Bit će odgovora!”

Saar je rekao da se Izrael već priprema za mogući odgovor na britanske sankcije , koje bi mogle biti usmjerene protiv aktivnosti povezanih s izgradnjom i širenjem izraelskih naselja.

„Ako Velika Britanija djeluje protiv Države Izrael, Država Izrael će djelovati protiv Velike Britanije“, rekao je Saar.

Dodao je da je “doba u kojoj je bilo moguće djelovati protiv Izraela bez izraelskog odgovora završena”.

„Ako pogriješe, bit će odgovora “, rekao je izraelski ministar.

Velika Britanija priprema nove mjere

Britanska vlada najavila je da bi u nadolazećim tjednima mogla predstaviti širi paket mjera protiv aktivnosti povezanih s izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali.

Posebna pozornost usmjerena je na projekt E1, čija bi realizacija povezala okupirani Istočni Jeruzalem s naseljem Ma’ale Adumim i drugim izraelskim naseljima istočno od grada.

London smatra da bi izgradnja u tom području mogla presjeći teritorij koji Palestinci smatraju dijelom buduće države i dodatno ugroziti mogućnost uspostave dvodržavnog rješenja.

Britanske vlasti također razmatraju sankcije protiv pojedinaca uključenih u širenje naselja, kao i moguće mjere za ograničavanje poslovnih aktivnosti koje doprinose njihovom razvoju.

Izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali Velika Britanija i većina zemalja svijeta smatraju ilegalnima prema međunarodnom pravu.

Izrael razmatra odgovor.

Izraelski dužnosnici upozorili su da bi moguće britanske sankcije mogle izazvati “značajan” odgovor.

Među razmatranim opcijama je i uklanjanje britanskih dužnosnika iz Međunarodnog centra za podršku Gazi, koji je osnovan uz podršku Sjedinjenih Američkih Država radi praćenja primirja između Izraela i Hamasa .

Izrael je prethodno uklonio nizozemske dužnosnike iz centra nakon što je Nizozemska zabranila uvoz robe proizvedene u izraelskim naseljima. Izrael je također uklonio španjolske predstavnike iz centra, optužujući Madrid za pristranost prema Izraelu.

Međutim, izraelske vlasti navodno razmatraju i dugoročne diplomatske posljedice mogućih mjera protiv Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući njihov utjecaj na odnose s britanskim političarima koji imaju povoljniji stav prema Izraelu.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa također prenosi poruke između Londona i Izraela te pokušava uvjeriti britansku vladu da ne uvodi najavljene sankcije.

Saar: “Nema potrebe otvarati frontu sa svima”

Saar je također govorio o neslaganjima unutar izraelske vlade, posebno o postupcima krajnje desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben Gvira .

„Bilo je trenutaka kada nam je Ben Gvir nanio štetu“, rekao je Saar, misleći na incident u koji je bio umiješan njemački ministar vanjskih poslova.

Saar je rekao da je pokušao nagovoriti Bena Gwira da povuče napad na njemačkog dužnosnika, ističući da Berlin podržava Izrael unutar Europske unije.

„Nema potrebe otvarati frontu sa svima“, rekao je Saar, dodajući da nije uspio nagovoriti Bena Gwira da promijeni stav.

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