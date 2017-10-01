“Ajkule u Persijskom zaljevu čekaju američke vojnike”

„ Američke trupe postale bi dobra hrana za morske pse u Perzijskom zaljevu “, rekao je glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva Khattam al-Anbiya, potpukovnik Ebrahim Zolfaghari, te dodao da su iranske snage spremne odlučno odgovoriti ako se prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o kopnenoj operaciji ostvare , izvještava iranska državna televizija PressTV.

Potpukovnik Zolfaghari rekao je da iranska vojska “odbrojava trenutke do uništenja američkih snaga” ako dođe do bilo kakvog kopnenog napada ili pokušaja okupacije iranskog teritorija.

„ Trump je više puta prijetio Iranu kopnenim operacijama i okupacijom nekih otoka u Perzijskom zaljevu. To nije ništa više od pustih snova“, rekao je Zolfaghari, dodajući da iranske snage već dugo čekaju takav potez kako bi pokazale da agresija i okupacija neće imati drugi rezultat osim „sramotnog hvatanja i nestanka agresora“.

Upozorenje je stiglo usred medijskih izvješća koja sugeriraju da Pentagon priprema kopnene operacije u Iranu ako trenutna kampanja bombardiranja ne ostvari američke ciljeve. Iran je pojačao svoje obrambene položaje diljem zemlje kao odgovor na te prijetnje, posebno duž svoje strateške jugozapadne granice s Irakom, gdje se nalaze američke baze, kao i na jugoistoku zemlje, u regiji u blizini Hormuškog tjesnaca.

Zolfaghari je kritizirao Trumpa , opisujući ga kao “najvećeg lažljivca među predsjednicima na svijetu” i “potpuno nepouzdanog čovjeka” koji je američke snage odveo u “močvaru smrti”.

Zolfaghari je zaključio da je zapovjedništvo nad američkom vojskom povjereno “neuravnoteženoj osobnosti čiji su postupci naštetili ne samo Amerikancima, već i Europi i zemljama zapadne Azije”.

