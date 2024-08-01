“Spremni za američku invaziju i gerilski rat”

Prema uputama , vojne i sigurnosne jedinice ovlaštene su djelovati samostalno , čak i bez izravnih naredbi središnjeg zapovjedništva. U slučaju američkog napada , Iran je zaprijetio zauzimanjem obala Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina .

Dobro informirani izvor otkrio je za The Media Line da je direktiva, koju je sastavio Glavni stožer Oružanih snaga i usklađena s odlukama Vrhovnog zapovjednika, Vrhovnog vijeća obrane i Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, proslijeđena raznim vojnim i sigurnosnim jedinicama .

Jedinice su dobile upute da osiguraju punu spremnost , zaštite osjetljiva područja, uspostave potrebne rasporede i pripreme se za moguću “intervenciju neprijateljskih elemenata na terenu u raznim regijama”. Ključni dio direktive je ovlast za samostalno djelovanje, ako je potrebno , bez čekanja naredbi središnjeg zapovjedništva.

Vlasti ovaj pristup opisuju kao ” pucaj po volji ” (Atash be Ekhtiar). Naredba, koja podsjeća na njemačku “Operaciju Valkira” iz nacističke ere, sugerira da režim predviđa eskalaciju sukoba , uključujući mogućnost američke kopnene invazije na iranski teritorij ili čak zauzimanje južnih dijelova zemlje ili strateških otoka.

To također ukazuje na to da se vlasti pripremaju za scenarij u kojem bi centralizirane zapovjedne strukture ili komunikacijske mreže mogle biti ozbiljno poremećene.

Strah od unutrašnjih nemira

Direktiva također otkriva da iranski vojni zapovjednici ozbiljno shvaćaju prijetnju koju predstavljaju naoružane skupine u Teheranu i drugim većim gradovima, kao i u iranskom Kurdistanu. To je pogoršano činjenicom da veliki dijelovi plemenskog stanovništva diljem zapadnog i jugozapadnog Irana imaju pristup vatrenom oružju , često ilegalno. Naoružane skupine Baludža i dalje su aktivne u istočnom Iranu .

Zabrinutost režima dodatno je pojačana propagandom organizacije Mojahedin-e Khalq o djelovanju njezine takozvane Oslobodilačke vojske i “pobunjeničkih jedinica”. Osim toga, šire se glasine o postojanju ” Besmrtne garde ” (Gard e Javidan) povezane s pristašama monarhije, o čemu je Reza Pahlavi nedavno prvi put javno govorio uoči proslave blagdana Chaharshanbe Suri.

Američke pripreme

Strahovi unutar iranskog vodstva pojačani su nedavnim američkim vojnim aktivnostima, uključujući raspoređivanje marinaca i zračnih snaga u regiju , kao i ponovljenim izjavama Donalda Trumpa i drugih američkih dužnosnika o mogućnosti kopnene operacije.

Farzin Nadimi, viši suradnik Washingtonskog instituta i analitičar za iranska vojna i sigurnosna pitanja, rekao je za The Media Line da je američka operacija usmjerena na privremenu kontrolu određenih otoka ili obalnih položaja u Hormuškom tjesnacu vjerojatna.

Kopneni rat sve izvesniji

Procjena unutar oružanih snaga Islamske Republike je da bi sljedeća faza sukoba mogla uključivati ​​kopneno ratovanje i urbane borbe.

U skladu s tim, ranije je objavljen i audio-snimak pripisan zapovedniku paravojnih snaga Basidž u Teheranu, gde on izričito navodi da bi u slučaju napada dronom snage Basidža trebalo da “očiste područje”, povuku se u okolne uličice i zauzmu položaje “kako bi se mogle sukobiti ako se aktivira bilo koja neprijateljska oružana sila”.

Usred izvješća koja sugeriraju da se američka vojska priprema za ” konačni udar “, iranske vlasti očito smatraju scenarije poput vojne invazije , zauzimanja otoka Kharg ili drugih strateški važnih otoka, pa čak i dijelova južnog Irana u blizini Hormuškog tjesnaca, sasvim mogućima.

Državne novine Tehran Times u četvrtak su, pozivajući se na “iranskog sigurnosnog analitičara”, izvijestile da bi u slučaju američkog kopnenog napada Iran zauzeo obale UAE i Bahreina .

