General poručio marincima: “Provjerite opremu i pripremite porodice”

Objavljeno prije 1 sat

Zapovjednik pričuvnih snaga američkog marinskog korpusa, general-pukovnik Leonard F. Anderson IV, poslao je pismo pričuvnicima u kojem ih poziva da hitno preispitaju svoju razinu spremnosti u kontekstu trenutnih operacija protiv Irana.

U pismu Anderson upozorava da se Sjedinjene Države nalaze u ” ključnom trenutku “, naglašavajući da globalni događaji izravno utječu na nacionalnu sigurnost.

„Naša zemlja je na kritičnoj prekretnici. Globalni događaji oblikuju našu sigurnost i moramo biti spremni “, rekao je Anderson , postavljajući izravna pitanja rezervistima o njihovoj sposobnosti brzog raspoređivanja i borbenoj spremnosti.

Posebno je naglasio da spremnost više ne može biti stvar procjene, već se uzima zdravo za gotovo .

„Kada poziv stigne, spremnost će se podrazumijevati, a ne dovoditi u pitanje. Vaša spremnost nije deklaracija, već svakodnevna obveza “, naglasio je Anderson .

U pismu se nadalje naglašava da situacija nije hipotetska , već da su američke snage već angažirane u operacijama vezanim uz Iran , s ciljem očuvanja stabilnosti na zapadnoj hemisferi.

Anderson je također upozorio na mogućnost šire mobilizacije.

„Naši neprijatelji također donose odluke i masovna mobilizacija mogla bi postati stvarnost“, rekao je Anderson.

Rezervistima je rečeno da provjere svoju opremu , poboljšaju standarde i osiguraju da su njihove obitelji spremne za moguće raspoređivanje.

„Naša zemlja očekuje disciplinirane i sposobne snage spremne za hitne intervencije . Ta snaga je Rezerva marinaca . Taj standard počinje s vama i morate ga održavati“, zaključio je Anderson.


