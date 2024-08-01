General poručio marincima: “Provjerite opremu i pripremite porodice”

U pismu Anderson upozorava da se Sjedinjene Države nalaze u ” ključnom trenutku “, naglašavajući da globalni događaji izravno utječu na nacionalnu sigurnost.

„Naša zemlja je na kritičnoj prekretnici. Globalni događaji oblikuju našu sigurnost i moramo biti spremni “, rekao je Anderson , postavljajući izravna pitanja rezervistima o njihovoj sposobnosti brzog raspoređivanja i borbenoj spremnosti.

Posebno je naglasio da spremnost više ne može biti stvar procjene, već se uzima zdravo za gotovo .

A letter, dated 26 March 2026, from the commanding general of Marine Forces Reserve (MARFORRES) and Marine Forces South, Lieutenant General Leonard Anderson IV, to all Marines under his command stresses the importance of being ready to deploy in light of current operations in… pic.twitter.com/8XANOa1j1b — OSINTdefender (@sentdefender) March 28, 2026

„Kada poziv stigne, spremnost će se podrazumijevati, a ne dovoditi u pitanje. Vaša spremnost nije deklaracija, već svakodnevna obveza “, naglasio je Anderson .

U pismu se nadalje naglašava da situacija nije hipotetska , već da su američke snage već angažirane u operacijama vezanim uz Iran , s ciljem očuvanja stabilnosti na zapadnoj hemisferi.

Anderson je također upozorio na mogućnost šire mobilizacije.

„Naši neprijatelji također donose odluke i masovna mobilizacija mogla bi postati stvarnost“, rekao je Anderson.

Rezervistima je rečeno da provjere svoju opremu , poboljšaju standarde i osiguraju da su njihove obitelji spremne za moguće raspoređivanje.

„Naša zemlja očekuje disciplinirane i sposobne snage spremne za hitne intervencije . Ta snaga je Rezerva marinaca . Taj standard počinje s vama i morate ga održavati“, zaključio je Anderson.

