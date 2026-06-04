Ovi znakovi će u junu konačno ostaviti prošlost iza sebe…

Juni donosi energiju novih početaka, zatvaranja starih poglavlja i oslobađanja od tereta koji su se mjesecima, pa čak i godinama, vukli za mnogima. Dok će neki horoskopski znakovi i dalje analizirati prošle događaje i preispitivati donesene odluke, drugi će napokon pronaći snagu da krenu dalje. Za njih će ovaj mjesec biti prilika za emocionalno iscjeljenje, važne odluke i oslobađanje od svega što ih je sputavalo.

Evo koji će znakovi u lipnju konačno ostaviti prošlost iza sebe.

Rak

Rakovi su poznati po tome da se teško opraštaju od uspomena. Često se vraćaju starim ljubavima, propuštenim prilikama ili riječima koje nikada nisu izgovorili. Međutim, tijekom lipnja mnogi pripadnici ovog znaka shvatit će da ih upravo stalno okretanje prošlosti sprječava da uživaju u sadašnjosti.

Pred njima je razdoblje u kojem će konačno prihvatiti da neke stvari nisu bile suđene te da ne mogu promijeniti ono što se već dogodilo. Upravo će ih to prihvaćanje osloboditi emocionalnog tereta i otvoriti prostor za nove ljude, iskustva i prilike.

Škorpion

Škorpioni rijetko zaboravljaju. Bilo da je riječ o ljubavnim razočaranjima, izdaji prijatelja ili poslovnim nepravdama, sve ostaje negdje pohranjeno u njihovom sjećanju. No lipanj im donosi priliku da prestanu živjeti kroz stare rane.

Mnogi će se suočiti s istinom da ih ogorčenost više iscrpljuje nego osobe ili situacije koje su ih povrijedile. Upravo zato mogli bi donijeti odluku da oproste, ne zbog drugih, nego zbog vlastitog mira. Taj korak donijet će im osjećaj slobode kakav dugo nisu osjetili.

Jarac

Jarčevi su posljednjih mjeseci mnogo razmišljali o odlukama koje su donijeli u prošlosti. Neki su se pitali jesu li odabrali pravi posao, drugi jesu li ostali u pravoj vezi, a treći jesu li propustili neku važnu priliku.

Lipanj im donosi jasniju perspektivu. Umjesto žaljenja za onim što je moglo biti, usmjerit će se na ono što još mogu ostvariti. Shvatit će da budućnost ne ovisi o starim pogreškama, nego o potezima koje povlače danas. Upravo će ih takav način razmišljanja potaknuti na važne promjene.

Vodenjak

Vodenjaci često djeluju kao da ih prošlost ne opterećuje, no iza njihove neovisne vanjštine često se kriju nedovršene priče i emocije koje nikada nisu u potpunosti obradili. Tijekom lipnja mogli bi doživjeti niz situacija koje će im pomoći da konačno zatvore jedno važno poglavlje.

Bilo da je riječ o bivšoj ljubavi, starom prijateljstvu ili životnom razdoblju koje ih je obilježilo, napokon će osjetiti da su spremni krenuti dalje. S tom spoznajom dolazi i veći osjećaj optimizma te želja za istraživanjem novih mogućnosti.

Ribe

Ribe su među najosjetljivijim znakovima Zodijaka i često nose uspomene puno dulje nego što bi željele. U lipnju će, međutim, osjetiti kako se njihov pogled na prošlost mijenja. Umjesto tuge ili nostalgije, počet će osjećati zahvalnost za lekcije koje su naučile.

To ne znači da će zaboraviti ono što su proživjele, već da će konačno prestati dopustiti tim iskustvima da određuju njihov sadašnji život. Takva unutarnja promjena donijet će im osjećaj mira i otvoriti vrata novim počecima, piše index.

Facebook komentari