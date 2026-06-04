Ograjat će ih sunce ovog vikenda: 3 znaka će posle dugog perioda mraka ugledati svjetlost

Dok će neki vikend iskoristiti za odmor i bijeg od svakodnevnih obaveza, pripadnici triju horoskopskih znakova mogli bi imati dodatni razlog za dobro raspoloženje. Zvijezde im donose prijatna iznenađenja, lepe vesti i osećaj da se stvari napokon kreću u željenom smeru. Prema astrologiji, najviše razloga za optimizam imaju Lavovi, Vage i Strijelci.

Lav

Lavovi ulaze u vikend puni energije i optimizma. Mnogi će dobiti potvrdu da se trud koji su ulagali poslednjih nedjelja napokon počinje isplaćivati.

Za neke će to biti pohvala ili priznanje na poslu, dok bi drugi mogli primiti vest koja će ih razveseliti na privatnom planu. Nije isključena ni neočekivana finansijska korist ili prilika koju nisu planirali.

Pred Lavovima su brojni susreti i druženja. Upravo bi jedan razgovor mogao otvoriti vrata novim poznanstvima ili zanimljivim planovima za ljeto.

Vaga

Vage će tokom narednih dana osetiti veliko olakšanje. Situacija koja ih je dugo opterećivala mogla bi se početi razvijati u njihovu korist. Mnogi pripadnici ovog znaka dobiće odgovor koji čekaju ili će napokon doneti odluku oko koje su se dugo dvoumili.

Za slobodne Vage moguć je zanimljiv susret tokom izlaska, putovanja ili druženja s prijateljima. Oni koji su u vezi mogli bi provesti više kvalitetnog vremena s partnerom i ponovo osetiti bliskost koja im je nedostajala.

Strijelac

Stijrelci će imati osjećaj da se nešto važno pokrenulo. Vikend mogao bi im doneti poziv, predlog ili priliku koju nisu očekivali. Iako će isprva biti iznenađeni, vrlo brzo će shvatiti da se iza te situacije krije nešto pozitivno.

Ovo je idealan period za putovanja, izlete i spontane odluke. Upravo izvan svakodnevne rutine Strijelci bi mogli doživjeti najljepše trenutke vikenda.

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