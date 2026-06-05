Lazović: Amerika ide robusno, ovo je prijetnja PIC-u

“OHR ostaje i njegov status ostaje nepromijenjen, taj stav je veoma važan“, rekao je programu BHRT-a Miro Lazović komentarišući sjednicu PIC-a.

On smatra da ne bi bilo dobro da se reduciraju ovlasti visokog predstavnika, a da pri tome ostaje isti mehanizam blokada u Ustavu BiH.

“Ako se oslabi uloga visokog predstavnika, blokade će se pojačati“, kaže Lazović i dodaje da bi bilo najbolje da se usaglase američki i evropski interesi.

Lazović je iznenađen oštrom porukom Ambasade SAD-a o preispitivanju prisustva u BIH.

„Amerika ide na jedna robusan način da realizira te interesa. Ovo posmatram kao pritisak na članice PIC-a, da se mogu suočiti sa američkim napuštanjem PIC-a. Mislim da je to samo jedna verbalna prijetnja. OHR može funkcionisati i samo sa podrškom Evrope, ali američka administracija je ključna, ona je kreirala Dejtonski sporazum, ne može se povući iz svog projekta. Očekujemo, građani BiH očekuju da Amerika nastavi svoju aktivnost u BIH“, rekao je Lazović i dodao da smatra da će američki uticaj i dalje ostati prisutan.

Podsjetimo, ambasada SAD u BiH objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da se u javnosti uveliko očekivala da će na sastanku Vijeće za implementaciju mira (PIC) izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu (BiH).

– Evropska neodlučnost i odustajanje PIC-a od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju, pišu Vijesti.

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