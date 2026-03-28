Iran pristao na prolaz humanitarnih brodova kroz Hormuz?

“Iran je pristao na zahtjev UN-a za siguran prolaz brodova koji prevoze humanitarnu pomoć kroz Hormuški moreuz”, izvijestio je Times of Tehran putem američke društvene mreže X, pozivajući se na iranskog ambasadora u Ženevi.Napetosti u regionu eskalirale su od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, pri čemu je poginulo više od 1.340 osoba, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hameneija,pišu Vijesti

Teheran je uzvratio nizom napada dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva u kojima su smješteni američki vojni kapaciteti, prouzrokujući žrtve i materijalnu štetu, dok su globalna tržišta i avio-saobraćaj bili pogođeni.

Iran je također zatvorio Hormuški moreuz za većinu brodova, ključnu rutu za prijevoz nafte koja uobičajeno prenosi oko 20 miliona barela dnevno i približno 20 posto globalne trgovine ukapljenim prirodnim gasom.

Facebook komentari