Hiljade radnika u BiH očekuje spas Željezare: Željezničari najavljuju blokadu države

Gotovo 11.000 radnika u BiH, s desetinama hiljada članova svojih porodica, strepi nad sudbinom Nove Željezare Zenica. Nakon što Vijeće ministara BiH nije usvojilo odluku kojom bi zaštitilo domaću proizvodnju čelika, sindikati najavljuju odlučnu borbu za spas radnih mjesta, ali i jedne od posljednjih velikih kompanija koje imamo, te proizvodnje koja u svijetu dobija strateški značaj.

Neminovna otpuštanja

Entitetske željeznice mogle bi postati najveća kolateralna žrtva neodgovornosti i pasivnosti vlasti u konkretnom slučaju. Uprava ŽFBiH nedavno je upozorila da bi gašenje Zeničke željezare u pitanje dovelo egzistenciju 2.500 radnika ovog preduzeća. U Željeznicama RS u pitanje bi moglo doći 1.700 radnih mjesta.

– Gašenje Željezare imalo bi fatalne posljedice po oba javna preduzeća, odnosno za cijelu BiH, pošto više od 60 posto prihoda željeznice ostvaruju tim pravcem – Rudnik Omarska – Željezara Zenica. Neminovna su otpuštanja radnika u oba entiteta, ako do toga dođe – kazao je za “Avaz” Dragan Peulić, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti “Željeznica Republike Srpske”

Dodaje da će se reprezentativni sindikati iz oba javna preduzeća snažno suprotstaviti gašenju Zeničke željezare, te da su spremni za organizaciju blokada širom države.

– Razgovarali smo i s kolegama iz FBiH i u mogućnosti smo da blokiramo sve pružne prelaze u BiH. Izaći ćemo s našim vagonima na prelaze, na pruzi smo, nismo blokirali put, ali saobraćaj će biti zaustavljen. Biće to opšta blokada BiH – ističe Peulić.

Šteta za sve

Univerzitetski profesor i nekadašnji federalni ministar industrije, energetike i rudarstva, Izet Žigić kaže da se zenička željezara po svaku cijenu mora spasiti. Apel je to i Vijeću ministara BiH, koje nije postiglo saglasnost o tako važnoj odluci.

– Ova kompanija i radna mjesta koja veže, ne smiju biti predmet političkih potkusurivanja. Ovo sada je političko mrcvarenje tako važnog segmenta, koji se zove industrija željeza. Iza toga, siguran sam, stoji neko političko nadigravanje. Kakvo, ne znam, ali vjerovatno će se brzo otkriti – ističe profesor Žigić i dodaje da niko neće biti pošteđen štete i da će je svi osjetiti.

Kraj velike industrije

Koksara je ugašena u Lukavcu, neka se ugasi i ova kompanija i mi smo završili s velikom industrijom, komentira bivši federalni ministar Izet Žigić.

– Neke stvari je vrijeme pregazilo, ali ovo nije. Cijeli svijet diže metalnu industriju, radi namjenske industrije i svega, a mi je puštamo niz vodu – kaže

