SAD šalju i treći nosač aviona u pomoć operacijama protiv Irana

Američki nosač aviona USS George H.W. Bush bit će raspoređen u područje odgovornosti Centralnog zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), koje vodi operacije protiv Irana, saznaje CBS News.

– Udarna skupina oko nosača završila je ranije ovog mjeseca obuku koja potvrđuje spremnost za sudjelovanje u velikim borbenim operacijama“, naveli su izvori.

CENTCOM koordinira američke vojne operacije na Bliskom istoku i u dijelovima Azije. Prema riječima američkih zvaničnika, nosač bi se potencijalno mogao uključiti u operacije protiv Irana, iako su pregovori između Vašingtona i Teherana još u ranoj fazi.

Razarač USS Ross već je isplovio iz Norfolka, dok su razarači USS Donald Cook i USS Mason ovaj tjedan krenuli iz Floride kako bi se pridružili operaciji Epic Fury.

Dva nosača aviona već su bila raspoređena u regiji – USS Gerald R. Ford i USS Abraham Lincoln, no Ford je nedavno pretrpio požar te je upućen na popravak u luku Souda Bay na Kreti.

– Udarna skupina USS George H.W. Bush posljednji put je bila raspoređena 2022. godine, a u bazu u Norfolku vratila se u augustu 2023. -navode izvori. USS Gerald R. Ford bio je u regiji od juna prošle godine, a prije dolaska na Bliski istok sudjelovao je u operacijama na Karibima

Facebook komentari