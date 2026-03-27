Lifestyle

Divertikuloza: Kako pravilna ishrana štiti crijeva

5.8K  
Objavljeno prije 1 sat

Vlakna, voda i pravilan izbor namirnica ključni su za prevenciju i kontrolu simptoma

Divertikuloza je često stanje probavnog sistema kod kojeg se na stijenci debelog crijeva stvaraju mali džepovi – divertikuli. Većina ljudi nema simptome, ali problem nastaje kada dođe do upale, odnosno divertikulitisa.

Glavni uzrok povezuje se s dugotrajnim nedostatkom vlakana u ishrani, što povećava pritisak u crijevima. Rizik raste s godinama, pa više od polovine osoba starijih od 60 godina ima ovo stanje.

U mirnoj fazi preporučuje se unos 25 do 35 grama vlakana dnevno, uz dovoljno tečnosti. Povrće, voće, mahunarke i cjelovite žitarice pomažu održavanju zdrave probave.

Suprotno starim vjerovanjima, orašasti plodovi i sjemenke nisu štetni. S druge strane, masna i prerađena hrana može pogoršati stanje.

Tokom upale, ishrana se privremeno svodi na laganu i kuhanu hranu kako bi se crijeva oporavila.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh