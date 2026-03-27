Vico Zeljković pokušava odgoditi kaznu: Hoće li južna tribina protiv Italije biti u funkciji?

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Kardifu odigrala polufinalni meč protiv Velsa i izborila plasman u finale baraža za Svjetsko prvenstvo, te došla na korak do plasmana na još jedno veliko takmičenje.

Ipak, Zmajeve ne očekuje nimalo lagan zadatak, s obzirom na to da u Zenicu stiže Italija, koja je savladala Sjevernu Irsku.

Karte su već raspoređene, a prvi čovjek N/FSBiH Vico Zeljković pokušat će odgoditi kaznu FIFA-e, kako bi južna tribina za duel protiv Italije bila otvorena, te da se kazna odradi na narednoj domaćoj utakmici.

Dolazak na utakmicu najavili su i predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, Roberto Rosetti, kao i još nekoliko važnih zvaničnika

