Iranci tvrde: Pogođeno je naše postrojenje za proizvodnju “žutog kolača”

Postrojenje za proizvodnju žutog kolača (yellowcake), odnosno praha koji predstavlja rani korak u preradi uranija, u blizini iranskog grada Yazda u centralnom dijelu zemlje, pogođeno je u zračnom napadu prije kratkog vremena, izvještavaju iranski mediji.Novinska agencija Fars citira Organizaciju za atomsku energiju Irana koja navodi da je postrojenje za proizvodnju žutog kolača u Ardakanu pogođeno u “napadu američko-cionističkog neprijatelja”.

– Početne procjene ukazuju na to da ovaj incident nije rezultirao nikakvim oslobađanjem radioaktivnih materijala izvan objekta te stoga nema razloga za zabrinutost građana ili okolnih područja – navodi se u saopštenju.

Žuti kolač je koncentrat uranija u obliku praha i predstavlja rani korak u preradi uranija. Proizvodi se iskopavanjem rude uranija iz stijena i odvajanjem uranija od stijena potapanjem u kiselinu,piše

Žuti kolač se zatim može konvertovati i obogatiti kako bi se povećala njegova čistoća, a potom koristiti za proizvodnju oružja ili za proizvodnju energije.

