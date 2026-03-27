Trump: Novi vrhovni vođa Irana je gej

Predsjednik SAD-a Donald Trump potvrdio je da je primio izvještaj Centralne obavještajne agencije (CIA) u kojem se navodi da je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei homoseksualac.

New York Post je 16. marta prvi objavio tu informaciju, navodeći kako CIA vjeruje da je njegov ubijeni otac Ali Hamenei smatrao da ga sinova homoseksualnost čini neprikladnim nasljednikom na mjestu vrhovnog vođe.

Prema navodima New York Posta, Trumpa je zabavila procjena CIA-e da je mlađi Hamenei bio u dugotrajnoj vezi sa svojim učiteljem iz djetinjstva.

Na pitanje u intervjuu za Fox News je li mu CIA doista rekla da je Hamenei gej, Trump je odgovorio: “Rekli su to. Mislim da to govori puno ljudi, što ga stavlja u loš položaj u toj zemlji.”

Trump je potom brzo skrenuo na kritiku feminističkih i queer grupa koje podržavaju Palestince.

“Moram se pomalo nasmijati kad vidim ljude koji pokušavaju braniti palestinski režim u ime žena, žene za Palestinu. Ali oni ubijaju žene ako ne nose određenu odjeću preko cijelog lica”, rekao je Trump.

“Kad vidim ‘Gejevi za Palestinu’, a oni ubijaju gejeve, pitam se ko su ti ‘Gejevi za Palestinu'”, dodao je, pišu Vijesti.

Facebook komentari