Irak zvanično ulazi u rat na stranu Irana

Iračke oružane snage i Iračko vijeće za nacionalnu sigurnost dali su Snagama narodne mobilizacije (PMF) puno ovlaštenje za odgovaranje na američke i izraelske napade, što praktično predstavlja formalno zeleno svjetlo za ulazak u rat. Irak je istovremeno pozvao američkog vršioca dužnosti ambasadora zbog udara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na položaje PMF-a, prenosi Istočni front kanal na Telegramu.

Snage narodne mobilizacije (PMF) su paravojni savez sastavljen od desetina milicijskih grupa, od kojih je većina pro-iranski orijentirana. Formalno su integrirane u iračke sigurnosne snage 2016. godine, no operativno ostaju bliže Teheranu nego Bagdadu (Baghdad). Odluka Iračkog vijeća za nacionalnu sigurnost predstavlja značajnu eskalaciju jer Irak dosad nije zvanično odobravao PMF-ove napade na američke trupe, koji su se odvijali bez formalnog državnog pokrića.

Sjedinjene Američke Države (SAD) pojačale su udare na Irak 24. marta, ubivši više od 20 osoba usred izvještaja o djelimičnom povlačenju američkih snaga iz zemlje. Snage narodne mobilizacije (PMF) saopćile su da je u napadima poginulo 15 njihovih pripadnika, a cilj je bio komandni štab u zapadnoj provinciji Al-Anbar.

U kasnijem napadu pogođena je rezidencija lidera PMF-a Faliha al-Fajada (Falih al-Fayyadh) u Mosulu, koju koristi samo tokom posjeta gradu. Al-Fajad u trenutku udara nije bio prisutan. U odvojenom napadu balističkim raketama u iračkom Kurdistanu poginulo je šest pripadnika snaga Pešmerge. Američki avioni A-10 Warthog zabilježeni su kako mitraljiraju položaje pro-iranskih milicija u blizini Mosula.

PMF, iako formalno integriran u iračke regularne oružane snage od 2016. godine, uključuje i naoružane frakcije bliske Iranu. Napadi su uslijedili dan nakon što je Iračko vijeće za nacionalnu sigurnost PMF-u dalo puno ovlaštenje za odmazdu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, čime je Bagdad efektivno uvučen u formalni sukob.

Facebook komentari