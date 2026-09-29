Vijesti

Majke oboljele djece najavile novi protest ispred UKC Tuzla

6.5K  
Objavljeno prije 35 minuta

Udruženje građana “Imam pravo”, na inicijativu neformalne grupe majki oboljele djece, najavilo je novi protest koji će se održati sutra, 30. septembra, u krugu UKC-a Tuzla. Okupljanje je zakazano u periodu od 11.00 do 12.00 sati, na prostoru između Plave klinike i zgrade menadžmenta UKC-a, izvan kapije.

Ovaj protest nastavak je nedavnog mirnog okupljanja kada su majke ukazale na dugogodišnje, nagomilane probleme na Klinici za dječije bolesti s kojima se godinama bore.

Organizatori naglašavaju da njihovi zahtjevi nisu usmjereni na pojedinačne slučajeve niti na lične interese pojedinih porodica. Riječ je o borbi za sistemsku zdravstvenu zaštitu sve djece koja se trenutno liječe ili će u budućnosti trebati usluge zdravstvenih ustanova,pišu Vijesti

Među ključnim zahtjevima roditelja upućenim menadžmentu i nadležnima ističe se hitno rješavanje problema nedostatka ljekara i specijalista, prvenstveno neuropedijatara, endokrinologa, hematologa i kardiologa.

Pored toga, roditelji traže konkretnije i brže odgovore od nadležnih, kao i veću transparentnost i odgovornost u radu same klinike. Insistira se i na aktivnom uključivanju porodica u procese, sa posebnim fokusom na one čija se djeca suočavaju sa teškim i rijetkim oboljenjima, kao i na hitnom ulaganju u neophodnu medicinsku opremu i lijekove.

Jedan od važnih zahtjeva odnosi se i na uspostavljanje snažnije saradnje zdravstvenih ustanova sa udruženjima i roditeljima. Poruka ovog skupa je jasna i nedvosmislena, a to je da pravovremena i kvalitetna zdravstvena zaštita djece mora biti apsolutni prioritet društva.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh