Majke oboljele djece najavile novi protest ispred UKC Tuzla

Ovaj protest nastavak je nedavnog mirnog okupljanja kada su majke ukazale na dugogodišnje, nagomilane probleme na Klinici za dječije bolesti s kojima se godinama bore.

Organizatori naglašavaju da njihovi zahtjevi nisu usmjereni na pojedinačne slučajeve niti na lične interese pojedinih porodica. Riječ je o borbi za sistemsku zdravstvenu zaštitu sve djece koja se trenutno liječe ili će u budućnosti trebati usluge zdravstvenih ustanova,pišu Vijesti

Među ključnim zahtjevima roditelja upućenim menadžmentu i nadležnima ističe se hitno rješavanje problema nedostatka ljekara i specijalista, prvenstveno neuropedijatara, endokrinologa, hematologa i kardiologa.

Pored toga, roditelji traže konkretnije i brže odgovore od nadležnih, kao i veću transparentnost i odgovornost u radu same klinike. Insistira se i na aktivnom uključivanju porodica u procese, sa posebnim fokusom na one čija se djeca suočavaju sa teškim i rijetkim oboljenjima, kao i na hitnom ulaganju u neophodnu medicinsku opremu i lijekove.

Jedan od važnih zahtjeva odnosi se i na uspostavljanje snažnije saradnje zdravstvenih ustanova sa udruženjima i roditeljima. Poruka ovog skupa je jasna i nedvosmislena, a to je da pravovremena i kvalitetna zdravstvena zaštita djece mora biti apsolutni prioritet društva.

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