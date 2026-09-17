Američke snage napuštaju Irak nakon više od dvije decenije

Američke snage završavaju povlačenje iz Iraka, čime se zatvara poglavlje američkog vojnog prisustva koje je počelo invazijom 2003. godine. Posljednje američke snage trebale bi napustiti preostale baze do 30. septembra.

Povlačenje je dogovoreno 2024. godine za vrijeme administracije Joea Bidena, a završava ga administracija Donalda Trumpa.

Odlazak se odvija u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države u ratu s Iranom.

Američke snage izvršile su invaziju na Irak 2003. godine, srušile režim Sadama Huseina, a zatim godinama vodile borbe protiv pobunjeničkih grupa.

Povratak američkih snaga zbog ISIL-a

Američka vojska povukla se iz Iraka krajem 2011. godine, ali se vratila manje od tri godine kasnije nakon uspona ISIL-a. Američke i savezničke snage tada su pomogle iračkoj vojsci u borbi protiv ove grupe.

Velike operacije protiv ISIL-a trajale su od 2014. do 2017. godine. Grupa je na vrhuncu moći kontrolisala približno trećinu Iraka i ubila hiljade ljudi.

Iako je izgubila teritoriju i samoproglašeni “kalifat“, njene uspavane ćelije nikada nisu u potpunosti nestale.

Irak je posljednjih godina održavao bliske političke i vojne odnose i sa SAD-om i s Iranom. Zbog toga je njegova teritorija povremeno postajala poprište sukoba između dvije strane.

SAD su 2020. godine u napadu u blizini aerodroma u Bagdadu ubile jednog od najmoćnijih iranskih vojnih zapovjednika, generala Qasema Soleimanija. Grupe povezane s Iranom nakon toga su u više navrata napadale američke baze, na šta je Washington odgovarao zračnim udarima.

Ta dinamika nastavila se i tokom ovogodišnjeg rata protiv Irana. Prema navodima iz izvještaja, sedam od 18 američkih vojnika poginulih u tom sukobu stradalo je u Iraku.

Posljednji je bio narednik američke vojske koji je u julu poginuo tokom kontrolisane detonacije drona u bazi kod Erbila.

Šta ostaje nakon odlaska Amerikanaca?

Odlazak američkih snaga široko je prihvaćen među Iračanima, ali dio stanovništva i sigurnosnih zvaničnika smatra da zemlja još nije potpuno spremna samostalno preuzeti sve sigurnosne zadatke,pišu Vijesti

“Vjerujemo da Irak u ovom trenutku još nije potpuno spreman preuzeti sigurnosni dosje“, rekao je Abdulrahman al-Zobaie, sunitski plemenski lider iz Falluje, nekadašnjeg uporišta otpora američkim snagama i dodao:

“Svi Iračani teže punom suverenitetu i nijedan Iračanin to ne bi osporio. Ali vjerujem da je ono čega se svi Iračani plaše odlazak koalicije na ovaj način i stvaranje vakuuma”.

Američko povlačenje trebalo bi označiti završetak više od dvije decenije vojnog prisustva u Iraku, uz prekid od 2011. do 2014. godine.

Istovremeno ostaje otvoreno pitanje kako će se odlazak američkih snaga odraziti na odnose između iračke države, proiranskih milicija i preostalih ćelija ISIL-a.

Irački zvaničnici poručuju da će se odnosi sa međunarodnom koalicijom nakon povlačenja nastaviti kroz drugačiji oblik saradnje.

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