Pao rekord: Žena napuhala nevjerovatnih 5,05 promila

Saobraćaj na putevima BiH iz godine u godinu bilježi nevjerovatne slučajeve. Pojedini vozači za volan sjedaju sa više od četiri, pa čak i pet promila alkohola u organizmu, učestvuju u saobraćajnim nesrećama i, uprkos teškoj alkoholisanosti, nastavljaju vožnju.

U augustu ove godine u Prnjavoru je uhapšen vozač kod kojeg je alkotest pokazao čak 4,13 promila alkohola.

U Banja Luci je 26. marta uhapšen vozač koji je upravljajući automobilom „Volkswagen“ učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Alkotestiranjem su kod njega utvrđena 4,34 promila alkohola.

Još veći rezultat zabilježen je u Mrkonjić-Gradu. Tamo je 3. marta ove godine uhapšen vozač kod kojeg je izmjereno 4,36 promila alkohola.

U Derventi je također uhapšen vozač, a alkotestiranjem je kod njega utvrđeno 4,22 promila alkohola u organizmu.

Rekord od 5,05 promila

Jedan od najtežih slučajeva zabilježen je u decembru prošle godine, kada je u Prnjavoru uhapšen vozač kod kojeg je izmjereno nevjerovatnih 5,05 promila alkohola.

U Banja Luci je u augustu prošle godine uhapšen vozač koji je, upravljajući „Volkswagenom“, učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Nakon alkotestiranja utvrđeno je 4,57 promila alkohola u njegovom organizmu.

Neslavni rekord pripada ženi

Među slučajevima zabilježenim posljednjih godina posebno se izdvaja slučaj žene iz Gradiške.

Ona je uhapšena u oktobru 2022. godine nakon što je zaustavljena tokom saobraćajne kontrole. Alkotest je tada pokazao nevjerovatnih 5,19 promila alkohola, što je najviši navedeni rezultat u ovom pregledu.

Ni pijani pješaci nisu rijetkost

Alkohol predstavlja opasnost i kada pijane osobe učestvuju u saobraćaju kao pješaci. Policija bilježi brojne slučajeve teško alkoholisanih pješaka koji se kreću kolovozom i tako ugrožavaju sebe i druge učesnike.

Policija u Zvorniku je 24. septembra uhapsila pješaka kod kojeg je utvrđeno 3,76 promila alkohola.

U Prnjavoru je 3. marta ove godine uhapšen pješak iz Banja Luke, kod kojeg je alkotestiranjem izmjereno čak 4,36 promila alkohola.

Gradiška policija je u decembru 2024. godine uhapsila pješaka iz Srpca sa 3,60 promila alkohola, dok je bratunačka policija u oktobru prošle godine uhapsila pješaka kod kojeg je izmjereno 3,31 promil.

Ovo su samo neki od slučajeva koje su zabilježile policijske uprave, ali pokazuju koliko ekstremni nivoi alkoholisanosti mogu biti prisutni među učesnicima u saobraćaju.

Posebno zabrinjavaju slučajevi vozača koji, uprkos izrazito visokom nivou alkohola u organizmu, sjedaju za volan i kreću se javnim saobraćajnicama.

Kazne do 3.000 KM

Prema izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH iz maja 2026. godine, za najteže slučajeve, kada je kod vozača utvrđeno više od 1,5 g/kg alkohola, predviđena je novčana kazna od 2.000 do 3.000 KM, uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci, piše Srpskainfo.

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